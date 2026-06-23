باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه پایانه مرزی مهران و زیرساخت‌های آن برای خدمت‌رسانی به زائران دهه اول محرم آماده است، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد زائران و مسافران، مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی را برای ورود به خاک عراق و عزیمت به عتبات عالیات انتخاب می‌کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل گرما، تمهیدات لازم برای ایجاد فضای خنک و مناسب برای زائران اندیشیده شده و تمامی زیرساخت‌های پایانه شهید سلیمانی از جمله سیستم‌های خدماتی و رفاهی فعال است.

دشتی‌پور با اشاره به آماده‌باش کامل امکانات رفاهی در این پایانه افزود: بیش از ۲۰ دستگاه آبسردکن در پایانه شهید سلیمانی فعال است و از نظر خدمات‌رسانی هیچ مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: پارکینگ‌هایی در اطراف پایانه شهید سلیمانی پیش‌بینی شده و در صورت تکمیل ظرفیت، پایانه شهید رئیسی نیز آماده پذیرش خودرو‌های شخصی زائران و مسافران است.

دشتی‌پور با اشاره به افزایش تردد زائران نسبت به سال گذشته گفت: روند ورود و خروج مسافران در این مرز افزایشی بوده و برای موج بازگشت نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به هم‌زمانی موج بازگشت زائران با برخی مناسبت‌ها، فراخوان ناوگان عمومی انجام شده و مانند ایام عرفه، برای دهه اول محرم نیز روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام افزود: بلیت‌ها به‌صورت اینترنتی و حضوری پیش‌فروش شده و همکاران ما در پایانه شهید سلیمانی مستقر هستند. همچنین نمایندگان شرکت‌ها در کانتر‌های پیش‌بینی‌شده، در صورت نبود بلیت، برای تأمین آن اقدام می‌کنند.

دشتی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا تردد زائران اربعین و عاشورا بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان اثر می‌گذارد یا نه، گفت: طبیعی است که در چنین موجی، بخشی از اتوبوس‌های کشور به سمت مرز مهران و پایانه‌های مرتبط با آن هدایت شوند و این مسئله تا حدی بر سایر ترمینال‌ها اثر می‌گذارد؛ با این حال، به معنای نبود اتوبوس در سایر نقاط کشور نیست، بلکه ممکن است دسترسی و تعداد ناوگان در برخی مبادی کاهش یابد.