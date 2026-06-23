معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیات مذاکرات فنی کشورمان، از پایان گفت‌و‌گو‌های چهار کشور و توافق بر سر ترتیبات مذاکرات آتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه گفت: بعد از برگزاری نشست کمیته عالی‌رتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد در روز یک‌شنبه که تا بامداد دوشنبه ادامه داشت، گفتگوهای فنی برای تعیین سازوکارهای اجرایی یادداشت تفاهم و بیانیه صادره در پایان نشست عالی‌رتبه نیز انجام و تفاهمات لازم، حاصل شد.

غریب آبادی افزود: بر اساس تفاهمات حاصله، مذاکرات آتی زیر نظر کمیته عالیرتبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، و نخست وزیران پاکستان و قطر انجام خواهد شد. همچنین، تصمیم گرفته شد تا چهار کارگروه خاتمه تحریم ها، هسته ای، بازسازی و توسعه اقتصادی، و نظارت و اجرا تشکیل شود.

رئیس هیات مذاکرات فنی کشورمان همچنین تصریح کرد: بر اساس تفاهمات کمیته عالیرتبه و بیانیه پایانی گفتگوهای شب گذشته نیز مقرر گردید یک نقطه تماس میان کشورهای عضو یادداشت تفاهم برای عبور ایمن کشتی های تجاری از تنگه هرمز و یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان میان کشورهای عضو و پاکستان و قطر تشکیل گردد.

غریب آبادی اضافه کرد: روسای هیات های فنی چهار کشور ضمن نظارت بر فعالیت کارگروه ها و دو واحد مزبور و هدایت آنها، به کمیته عالیرتبه گزارش خواهند کرد.

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در پایان، گفت: در گفتگوهای فنی، پیگیری‌های لازم جهت صدور مجوز عام برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران و فرآورده های نفتی و تمامی خدمات مربوطه و همچنین تفاهمات مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده نیز به عمل آمد. بر همین اساس، مجوز عام برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و خدمات مربوطه از سوی طرف آمریکایی صادر شد و در سایت اوفک نیز منتشر گردید. همچنین، قرار شد تفاهمات امضا شده درخصوص آزادی وجوه مسدودشده به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار (دو مبلغ شش میلیارد دلاری)، بلافاصله وارد مرحله اجرایی شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، توافق ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
مسئولان عزیز دستتون از دست رهبر خارج نشود که اگر خارج شود شکست می خوریم
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
پاکستان ، خودش برای مرزهای شرقی وجنوب شرقی کشور ما یک معضل بزرگ و شاهراه قاچاق و تروریست است . اول دراینجا صداقت خودرا نشان دهد بد نیست .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بابد به پاکستانیای نوکر صفت اخطار بدیم دیگه هیچوقت بدون هماهنگی ما رو در عمل انجام شده قرار ندن
۴
۵
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