باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه یکی از دشوارترین آزمون‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، مهدی طارمی در جمع صمیمی هم‌تیمی‌ها و اعضای کادر فنی، با لحنی جدی و سرشار از انگیزه، پیامی راهبردی را منتقل کرد. او با یادآوری اهمیت این رویارویی، نسبت به رویکرد احتمالی حریف، تیم ملی بلژیک، ابراز نگرانی کرد و گفت: «شواهد و اطلاعات حاکی از آن است که بلژیکی‌ها با تصور برتری قاطع، قصد دارند با رویکردی که شایسته تیم ملی ایران نیست، وارد میدان شوند و شاید به دنبال تحقیر ما باشند.»

طارمی در ادامه، با تأکید بر غیرت ملی و اهمیت اعتبار فوتبال ایران، به هم‌تیمی‌های خود خاطرنشان کرد: «وظیفه ما این است که با تمام توان، آمادگی ذهنی و جسمی کامل، تمرکز ۱۰۰٪ و جنگندگی مثال‌زدنی، پاسخ محکمی به این تصور اشتباه بدهیم. باید در هر لحظه از بازی هوشیار باشیم و هیچ فرصتی به حریف ندهیم تا بتواند برتری خود را تحمیل کند یا به ما توهین کند.»

وی افزود: «این بازی فقط یک مسابقه فوتبال نیست؛ این نمایش غیرت، اقتدار و شایستگی فوتبال ایران است. باید با تمام وجود بجنگیم، نه فقط برای پیروزی، بلکه برای نشان دادن اینکه ما چه تیمی هستیم و تا چه حد برای سربلندی پرچم کشورمان ارزش قائلیم. اجازه نخواهیم داد کسی ایران را دست‌کم بگیرد.»

سخنان طارمی با تشویق و همراهی بازیکنان مواجه شد و موجی از همدلی و اتحاد را در اردوی تیم ملی برانگیخت و آمادگی روانی بازیکنان را برای حضوری قدرتمندانه در این دیدار حساس دوچندان کرد.