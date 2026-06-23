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سفر فشرده رئیس‌جمهور به پاکستان و تداوم اولویت سیاست همسایگی دولت + فیلم

«صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل، سفر یک‌روزه پزشکیان به پاکستان را نشانه‌ای از فضای مثبت و نقش میانجیگری این کشور دانست و بر اهمیت نخستین سفر رئیس‌جمهور ایران پس از جنگ تأکید کرد.»

باشگاه خبرنگاران جوان - صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: سفر یک روزه و فشرده دکتر پزشکیان به پاکستان در راستای سیاست اولویت همسایگی انجام می‌شود و شامل ملاقات‌های متعدد و مهمی است.

رئیس‌جمهور با مقامات عالی‌رتبه پاکستان از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رؤسای مجلس سنا و ملی و وزیر خارجه دیدار خواهد کرد. این سفر نشان‌دهنده فضای مثبت در روابط دو کشور است، پاکستان نقش میانجی داشته و با توجه به اینکه اولین سفر رئیس‌جمهور پس از جنگ به این کشور است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته این دومین سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بوده و مقامات پاکستانی نیز همواره به ایران سفر می‌کنند، زیرا ملت و حاکمان پاکستان خود را جزئی از تمدن ایران می‌دانند.

 

 

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