باشگاه خبرنگاران جوان - صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: سفر یک روزه و فشرده دکتر پزشکیان به پاکستان در راستای سیاست اولویت همسایگی انجام می‌شود و شامل ملاقات‌های متعدد و مهمی است.

رئیس‌جمهور با مقامات عالی‌رتبه پاکستان از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رؤسای مجلس سنا و ملی و وزیر خارجه دیدار خواهد کرد. این سفر نشان‌دهنده فضای مثبت در روابط دو کشور است، پاکستان نقش میانجی داشته و با توجه به اینکه اولین سفر رئیس‌جمهور پس از جنگ به این کشور است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در یک سال گذشته این دومین سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بوده و مقامات پاکستانی نیز همواره به ایران سفر می‌کنند، زیرا ملت و حاکمان پاکستان خود را جزئی از تمدن ایران می‌دانند.