باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ امیر مرادی، سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد : دشمنان امرو ز جوانان را به طرق مختلف از جمله توزیع مواد مخدر هدف قرار داده اند.



سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با بیان اینکه آموزش و اطلاع رسانی یکی از ترفنده های مبارزه با این مواد خانمان سوز است، گفت : دشمنان در حال کوچک کردن مغز جوانان هستند .

وی تصریح کرد: آموزش پرورش با اجرای برنامه های متنوع آموزشی در مبارزه با مواد مخدر مطلوب عمل کرده و همچنین برنامه های نوینی در حال انجام است .

مرادی افزود: سامانه تماس ۱۵۷۰ آموزش وپرورش برای دانش آموزان آسیب پذیر در این حوزه و کمک به این قشر آسیب پذیر راه اندازی شده است.‌

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به اینکه گیلان از جمله استان های است که قطب گردشگری محسوب می شود، گفت : به دلیل کریدور مرکزی بودن گیلان در کشور و رفت و آمدها در نتیجه سبب سوداگران حمل و نقل مواد در استان شده است.



سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان به پیشگیری مواد مخدر اشاره کرد و گفت : توجه به اوقات فراغت جوانان و نوجوانان ، ورزش و ... می تواند در مقابله بااین مواد خانمانسوز کمک کند ،ورزش نقطه مقابل اعتیاد است .‌

وی به فعالیت های کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اشاره اذعان داشت : راه اندازی مراکز نیکوکاری و شناسایی ۷ هزار بی سرپرست و بد سرپرست احتمال اینکه در برابر آسیب اجتماعی قرار بگیرند را پشتیبانی و اطلاع رسانی د ر این زمینه انجام می شود.

مرادی گفت : هر گونه کوتاهی با سوداگران مواد مخدر خیانت است با این افراد باید بر خورد جدی و قانونی شود.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان به نقش رسانه ها اشاره و تصریح کرد: رسانه ها به خصوص صداوسیما نقش مهمی در آموزش نوجوانان و جامعه در برابر آسیب های جدی مواد مخدربرعهده دارند.‌

وی اظهار داشت : بهره گیری از ظرفیت هنرمندان در اطلاع رسانی آسیب های مواد مخدر در جامعه تاثیر گذار است، چرا که هنرمندان با ادبیات خاص هنری می توانند با جوانان و نوجوانان صحبت می کنند.‌