رییس پلیس راهور مشهد گفت: همزمان با برگزاری آیین های سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تردد خودروها در هفت خیابان اصلی مشهد با محدودیت همراه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احمدنوری گفت: همزمان با برگزاری آیین های سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تردد خودروها در هفت خیابان اصلی مشهد با محدودیت همراه خواهد بود. این محدودیت از حوالی ساعت ۱۳ امروز سه شنبه تا پایان سوگواری عاشورا در روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: براین اساس تردد خودروها در خیابان های توحید از میدان توحید تا میدان شهدا، شیرازی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، نواب صفوی از میدان پنجراه تا حرم مطهر، امام رضا(ع) از میدان بسیج تا میدان بیت المقدس، بلوار طبرسی از تقاطع شهید گمنام تا حرم مطهر، خیابان شهید اندرزگو از تقاطع شهید اندرزگو تا میدان بیت المقدس و خیابان آیت الله بهجت از تقاطع زرینه تا چهارراه شهدا ممنوع است.

رییس پلیس راهور مشهد گفت: وسایل نقلیه متوقف شده در این معابر از ساعت ۲۴ روز سه شنبه تا پایان آیین های سوگواری به پارکینگ منتقل خواهند شد لذا همشهریان عزیز از توقف و پارک خودرو در مسیر های اعلامی خودداری کنند.