باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد: همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی، گردانندگان سایتهای شرطبندی با وعده سودهای کلان، ضرایب وسوسهانگیز و تبلیغات گسترده در شبکههای اجتماعی تلاش میکنند کاربران را به واریز پول و ثبت اطلاعات بانکی خود ترغیب کنند.
وی افزود: تجربه پروندههای متعدد نشان میدهد در بسیاری از موارد نتیجه این فعالیتها چیزی جز از دست رفتن سرمایه افراد، سرقت اطلاعات بانکی و سوءاستفاده مجرمان سایبری از حسابهای مالی کاربران نیست.
رئیس پلیس فتا البرز تاکید کرد: هیچ راه میانبری برای کسب درآمد از طریق شرطبندی وجود ندارد و بیشتر این سایتها با هدف فریب کاربران و کسب درآمدهای غیرقانونی راهاندازی شدهاند.
جلیلیان با بیان اینکه برخی مجرمان با طراحی درگاههای پرداخت جعلی یا صفحات فیشینگ اقدام به سرقت اطلاعات بانکی افراد میکنند، گفت: در مواردی نیز پس از واریز پول، حساب کاربری کاربران مسدود شده و امکان برداشت وجه برای آنان وجود ندارد.
وی از کاربران خواست از عضویت در کانالها و صفحات تبلیغکننده شرطبندی در شبکههای اجتماعی خودداری کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات بانکی و هویتی خود را در اختیار سایتهای ناشناس قرار ندهند.
رئیس پلیس فتا البرز همچنین هشدار داد: فعالیت، تبلیغ و مشارکت در سایتهای شرطبندی از نظر قانونی جرم محسوب میشود و پلیس با عاملان و گردانندگان این شبکهها برخورد قانونی خواهد کرد.
جلیلیان از کاربران خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا گرفتار شدن در کلاهبرداریهای اینترنتی، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند و پیش از آنکه برای بردن یک مسابقه شرط ببندند، به این موضوع توجه داشته باشند که ممکن است بازنده اصلی خودشان باشند.