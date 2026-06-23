رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مواضع برخی مقامات آمریکایی از جمله ترامپ مبنی بر اینکه ایران باید محصولات کشاورزی را فقط از آمریکا بخرد، این‌طور گفت: «براساس یادداشت‌های امضاشده هیچ الزامی برای خرید نهاده‌های کشاورزی از آمریکا نداریم».

همتی می‌گوید: اصولاً مبنا و اساس نحوه استفاده از «۶ میلیارد دلار اول» براساس متن توافق امضاشده در سال ۱۴۰۲ بین ایران و آمریکا است که دربرگیرنده کالا‌های اساسی و دارو می‌باشد.

وی افزود: البته اگر نرخ و کیفیت نهاده‌های آمریکایی در مقایسه با سایر کشور‌ها مناسبتر باشد، مانعی برای خرید از آن کشور نداریم و اصولاً طی سال‌های اخیر خرید‌های جهاد کشاورزی از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی بوده است.

همتی خاطرنشان کرد: ما سالانه نیاز به خرید میلیارد‌ها دلار کالای اساسی و دارو داریم و برای ما فرقی نمی‌کند پول خرید کالا‌های اساسی را از چه‌منبعی پرداخت کنیم. اگر از منابع مسدودی بانک مرکزی بتوانیم این خرید‌ها را انجام بدهیم، به‌عوض درآمد‌های جاری و آتی نفتی را جایگزین آن ذخایر مصرف‌شده خواهیم کرد، لذا آنچه مهم است دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خودش و خرید کالا‌های اساسی و داروی موردنیاز مردم می‌باشد.

وی در پایان گفت: باقی پول‌های بلوکه‌شده، یعنی ۶ میلیارد دلار دوم و مابقی، همگی صرف کالای اساسی ضرورتاً نمی‌شود بلکه ایران می‌تواند سایر کالا‌های غیرتحریمی را هم خریداری کند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، محصولات کشاورزی ، مذاکرات ایران و آمریکا
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