باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - جعفر مردانی استاندار چهارمحالوبختیاری در دیدار با عباس علیآبادی وزیر نیرو، آخرین وضعیت طرحهای عمرانی وزارت نیرو در استان را تشریح و بر ضرورت شتاببخشی به توسعه زیرساختهای انرژی و مدیریت منابع آب تأکید کرد.
استاندار با ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژهها، چالشهای موجود در تکمیل برخی طرحهای مهم از جمله سد کوهرنگ سه و مسائل منطقه بیرگان، را تشریح و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای تملک اراضی محدوده این سد و تقویت تعامل با مردم بومی منطقه شد.
وی همچنین بر ضرورت نگاه متوازن وزارت نیرو به مطالبات استان در حوزههای آب شرب، کشاورزی و برقرسانی تأکید کرد و توسعه پایدار چهارمحال و بختیاری را در گرو تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام این بخش دانست.
وزیر نیرو نیز با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای آب و انرژی در چهارمحال و بختیاری، بر پیگیری مسائل مطرحشده و تسریع در رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز طرحهای اولویتدار استان تأکید کرد و خواستار تداوم هماهنگی و تعامل میان وزارت نیرو و مدیریت ارشد استان برای پیشبرد پروژههای زیربنایی شد.