وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود روند تجارت کشور و بازگشایی کریدور‌های حمل‌ونقل، از چشم‌انداز مثبت بازار و تأثیر آن بر کاهش قیمت کالا‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود روند تجارت کشور و بازگشایی کریدور‌های حمل‌ونقل، از چشم‌انداز مثبت بازار و تأثیر آن بر کاهش قیمت کالا‌ها خبر داد.

 اتابک اظهار کرد: خوشحال‌کننده‌ترین موضوع این است که امروز تجارت کشور در مسیر رونق قرار گرفته است. با بازگشایی کریدور‌های حمل‌ونقل، کالا‌ها به‌خوبی در حال صادرات و واردات هستند و این روند آثار مثبت خود را در بازار نشان داده است.

وی افزود: با تداوم این روند، آینده بازار روشن‌تر خواهد بود و به‌طور قطع این شرایط بر قیمت کالا‌ها تأثیرگذار است. افزایش مبادلات تجاری و تسهیل حمل‌ونقل کالا می‌تواند زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.

وزیر صمت تأکید کرد: البته لازم است دستگاه‌های مسئول نظارت مستمر و دقیق بر بازار داشته باشند تا کالا‌هایی که در گذشته به دلیل محدودیت یا افزایش هزینه‌های ناشی از اختلال در کریدور‌های زمینی با رشد قیمت مواجه شده بودند، اکنون با بازگشایی مسیر‌های دریایی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، کاهش قیمت را تجربه کنند.

اتابک خاطرنشان کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری کالا‌ها باید به‌صورت مستمر انجام شود تا منافع حاصل از تسهیل تجارت و حمل‌ونقل به مصرف‌کنندگان منتقل شود.

برچسب ها: تجارت ، وزارت صمت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
امکان ندارد .نه تورم قابل مهار است و نه قیمت کالا .این صحبت ایشان در حد حرف است .قابل باور نیست .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خدا لعنت کند آدمهای دروغگو را
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۹:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
جناب به اصطلاح وزیر مگه چشمت نمی بینه که کارمندان آنهایی که ۳۰ سال زحمت کشیدند وبازنشست شدن ،باحقوق ناچیز ۳۰ میلیون تومانی فقط می تونن تا پنجم ماه دوام بیارن وبقیه ما قرض کنن .آیا نمی بینی این قیمت های سرسام آورو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه ازپس کاربرنمیای خب برو کنار بزار اشخصاص مستعد بیان .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بزک نمیر بهار بیاد قمبزه با خیار میاد
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فعلا نان را دو برابر کردن چرا دروغ می‌گوید
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ارزونی نمی‌خوایم همین رو نگه دارید سرجاش
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فعلا با موافقت صادر شدن قیمت سیبزمینی و خیار و گوجه رفته بالا میوه زیر 200 پیدا نمیشه
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۰:۳۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
جناب وزیر شما چه جوری در مقابل افزایش 50 درصدی قیمت خودرو ساکت موندین ؟ آیا شما و دولت محترم منافعی دارین که در برابر پایمال شدن حق الناس سکوت میکنین ؟ این کارها فقط مردم را عصبانی میکنه
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