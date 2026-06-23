باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود روند تجارت کشور و بازگشایی کریدورهای حملونقل، از چشمانداز مثبت بازار و تأثیر آن بر کاهش قیمت کالاها خبر داد.
اتابک اظهار کرد: خوشحالکنندهترین موضوع این است که امروز تجارت کشور در مسیر رونق قرار گرفته است. با بازگشایی کریدورهای حملونقل، کالاها بهخوبی در حال صادرات و واردات هستند و این روند آثار مثبت خود را در بازار نشان داده است.
وی افزود: با تداوم این روند، آینده بازار روشنتر خواهد بود و بهطور قطع این شرایط بر قیمت کالاها تأثیرگذار است. افزایش مبادلات تجاری و تسهیل حملونقل کالا میتواند زمینه کاهش قیمتها را فراهم کند.
وزیر صمت تأکید کرد: البته لازم است دستگاههای مسئول نظارت مستمر و دقیق بر بازار داشته باشند تا کالاهایی که در گذشته به دلیل محدودیت یا افزایش هزینههای ناشی از اختلال در کریدورهای زمینی با رشد قیمت مواجه شده بودند، اکنون با بازگشایی مسیرهای دریایی و کاهش هزینههای حملونقل، کاهش قیمت را تجربه کنند.
اتابک خاطرنشان کرد: نظارت بر زنجیره تأمین و قیمتگذاری کالاها باید بهصورت مستمر انجام شود تا منافع حاصل از تسهیل تجارت و حملونقل به مصرفکنندگان منتقل شود.