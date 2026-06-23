باشگاه خبرنگاران جوان - سید فواد حسینی روز سه‌شنبه در جلسه برنامه‌ریزی اوقات فراغت دانش‌آموزان کردستانی در سنندج، با بیان اینکه همه نظام‌های تعلیم و تربیت در دنیا برای ایام فراغت دانش‌آموزان خود مدیریت کلانی دارند، اظهار کرد: این موضوع در سیره تربیتی امام شهید امت نیز همواره مورد تأکید بوده است.

وی با اشاره به اینکه نباید اجازه داد این فرصت طلایی بدون برنامه سپری شود، افزود: ایام فراغت باید به ظرفیتی مؤثر برای رشد، شکوفایی و ارتقای مهارت‌های دانش‌آموزان تبدیل شود تا ضمن بهره‌گیری از فرصت‌ها، اجازه سوءاستفاده به افراد سودجو داده نشود و دانش‌آموزان از آسیب‌های احتمالی مصون بمانند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: فعالیت‌های اوقات فراغت در سال جاری به صورت حضوری برگزار خواهد شد و نهادها و ارگان‌هایی که نیازمند ارائه آموزش‌های خاص هستند، می‌توانند از این ظرفیت ارزشمند برای تحقق اهداف خود بهره‌مند شوند.

وی همچنین از صدا و سیما خواست به عنوان یک نهاد فرهنگ‌ساز، در گسترش مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها در برنامه‌های تابستانی نقش‌آفرینی کند.

حسینی در ادامه تعطیلی فعالیت‌های حضوری آموزشی، تربیتی و ورزشی را از جمله خسارت‌های دوران جنگ اعلام کرد و بر هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و اجرایی برای تحقق اهداف اوقات فراغت تأکید کرد.

در ادامه این جلسه؛ نعمت الله مرادی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان نیز با اشاره به اهمیت صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌ها گفت: باید متولی رسمی اوقات فراغت در سطح کشور به صورت مشخص تعیین شود تا با تدوین راهبردهای کلان، زمینه تحقق اهداف عالی تربیتی و مهارتی در این حوزه بیش از پیش فراهم شود.