معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از قطع برق ۶۲ سازمان و اداره ملی و استانی در شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رامین پوریا معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از قطع برق ۶۲ سازمان و اداره ملی و استانی در شهر تهران خبر داد و اعلام کرد: با توجه به تذکرها و پیام‌های متعدد درباره مدیریت مصرف انرژی و لزوم رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی، برق این ادارات به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف و بی‌توجهی به الزامات مدیریت مصرف انرژی قطع شده است.

پوریا در ادامه با بیان این موضوع که نظارت بر مصرف برق دستگاه های اجرایی به صورت مستمر از سوی کارشناسان و متخصصان این شرکت به صورت ۲۴ ساعته و با استفاده از سامانه های هوشمند رصد و پایش توزیع برق پایتخت ادامه دارد تصریح کرد: مرکز همایش های شرکت نفت، سازمان میراث فرهنگی، شرکت مخابرات ایران، سازمان زمین شناسی کشور، شهرداری منطقه ۴، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، موزه جواهرات ملی بانک مرکزی و شرکت نفت فلات قاره از جمله دستگاه هایی هستند که به دلیل بی توجهی به دستورالعمل های ابلاغی و عبور از سقف مجاز مصرف، مشمول قطعی برق شدند.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برچسب ها: قطع برق ، برق ادارات
خبرهای مرتبط
روش‌های متنوع صادرات نفت ادامه دارد/ نصب بزرگترین سکوی بهره‌برداری نفت خام در خلیج فارس+ فیلم
تحقق ۷۴ درصدی جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز در آذربایجان غربی/ قطع برق ۶۶۳ اداره پر مصرف
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
احتمال خاموشی‌های تابستانی وجود دارد+ فیلم
تیراندازی به ترانسفورماتورهای برق در شادگان؛ ۱۱ دستگاه از ابتدای سال آسیب دید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
وزیر نفت عازم هند شد
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
آخرین اخبار
مصرف ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
وزیر نفت عازم هند شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند
رفع کامل اختلال کارت‌های بانک تجارت
تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی
ورود موج جدید بارشی از سمت شمال غرب کشور
آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی/ بارش باران در تعدادی از محورهای مازندران
۶۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/خرید تضمینی ۵۴ هزار تن برگ سبز چای
هند میزبان نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس می‌شود
۱۰ مزرعه خورشیدی در زیست‌بوم‌های بیابانی و جنگلی ایجاد می‌شود
توسعه همکاری‌های مرزی، ریلی و افزایش ارتباطات بنادر محور گفت‌و‌گو‌های ایران و پاکستان
تمهیدات حوزه حمل و نقل جاده‌ای در مسیر‌ها و میعادگاه‌های وداع با رهبر شهید
اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود
روش‌های متنوع صادرات نفت ادامه دارد/ نصب بزرگترین سکوی بهره‌برداری نفت خام در خلیج فارس+ فیلم
تأمین برق پایدار برای همه مشترکان مهمترین اولویت ماست
بانک مرکزی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد
بازگشایی تدریجی فضای هوایی غرب کشور
ذبح دام نذری در کشتارگاه‌های مجاز انجام شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲ تیر