رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طرح حریم در شورا هنوز تصویب نشده است، گفت: این طرح در حال بررسی است و پس از آن در صحن شورا ارائه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز شهردار تهران گزارشی از تمهیدات شهرداری برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه می‌دهد، اظهار کرد: مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی برعهده شهرداری گذاشته شده و شهردار گزارشی از آمادگی و نیاز‌های شهرداری را ارائه خواهد داد. جمعیت زیادی از شهر‌ها و کشور‌های مختلف در تهران حضور خواهند داشت و باید پیش بینی لازم صورت بگیرد که این مراسم با صلابت تمام برگزار شود.

وی افزود: کمک‌ها و پیش‌بینی‌ها و هماهنگی‌های مدیریت شهری برای شرایط جنگ در جلسه امروز بررسی می‌شود. ما سه مصوبه در این خصوص داشتیم و شهرداری لایحه‌ای را تهیه کرده که در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چمران در مورد مدیریت حضور مردم در مراسم تشییع رهبر انقلاب، خاطرنشان کرد: ستاد خاصی برای این موضوع تشکیل شده و بر اساس مسئولیت‌ها وظایفی بر عهده سازمان‌ها گذاشته شده که یکی از آنها شهرداری است. حمل و نقل و بخشی از اسکان و مسائل شهری برعهده شهرداری است. ازدحام جمعیت و میزان ورود جمعیت مسئله خاصی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید به مردم توصیه شود که مقطع به مقطع در مسیر حضور یابند و اگر همه با هم حضور یابند ممکن است حوادث مهمی رخ دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسیر از تهرانپارس تا میدان آزادی پیش‌بینی شده و باید مردم این مسیر را تقسیم کنند. عملا خود مردم باید این اقدام را انجام دهند. همه عشق و علاقه دارند هرچه پرشورتر در مراسم حضور یابند و عشق به امام شهید و تنفر از دشمنان را نشان دهند. مراسم وداع به مدت دو روز در مصلی و مراسم تشییع در روز سوم برگزار خواهد شد.

وی درخصوص تشییع پیکر امام شهید در عراق، گفت: ستاد تشییع باید این موضوع را اعلام کند. ما نیز اظهار نظری کردیم؛ وظایف شهرداری مشخص است و اعلام خواهد شد.

چمران با بیان اینکه طرح حریم در شورا هنوز تصویب نشده است، یادآور شد: این طرح بسیار مهم است و نحوه ساماندهی پیش‌بینی شده است. این طرح در حال بررسی است و پس از آن در صحن شورا ارائه خواهد شد. ما با استاندار تهران صحبت کردیم و از نظر مبانی اختلافی نداشتیم. مصوبه آنها را درست قلمداد نکردیم و گفتیم اجرایی نیست و باید اصلاح شود. شورا طرح خود را ارائه خواهد داد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد استفاده از فرصت ۶۰ روزه برای واردات واگن‌های مترو از چین تصریح کرد: این موضوع بستگی به این دارد که دولت چین بتواند واردات را انجام دهد یا خیر.

چمران در خصوص تمدید رایگان بودن حمل و نقل عمومی هم اعلام کرد: این موضوع هنوز مشخص نیست و باید تصویب شود.

وی در مورد تشکیل پرونده برای برخی کارکنان شهرداری تهران نیز گفت: ما موضوع را به شهردار منتقل کردیم و باید بررسی شود. اگر اتفاقی افتاده باشد بررسی و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با پرداختن به موضوع پسماند خاطرنشان کرد: جمع‌آوری پسماند خشک با مجوز شهرداری و با تجهیزات مناسب صورت می‌گیرد، اما جمع‌آوری غیرقانونی پسماند باید مورد برخورد جدی شهرداری مناطق صورت بگیرد.

وی در رابطه با اختلاف نظر بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی در نظارت فنی بر ساخت و سازها، اظهار کرد: این موضوع نیازی به ارسال به دیوان عدالت ندارد و وقتی مهندس ناظر گزارش ارائه می‌دهد، شهرداری باید بررسی کند و اگر گزارشات فنی بود باید به آن عمل کند. همواره این اختلافات بین شهرداری، مالکین و نظام مهندسی وجود داشته و باید تلاش شود که اختلافات کاهش یابد.