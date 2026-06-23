باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شجاعی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صندوق‌های درآمد ثابت ارزی ساز و کاری دارند که بر اساس آن دلار‌ها و یا ارز‌هایی مانند یورو و درهم که مردم در خانه نگهداری می‌کنند، از طریق این صندوق‌ها جذب می‌شود؛ یعنی مردم می‌توانند به‌سادگی ارز‌های خود را در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند و صندوق‌ها نیز منابع جمع‌آوری‌شده از مردم را برای تامین مالی پروژه‌ها به کار بگیرند یا به پروژه‌ها وام بدهند.

او افزود: این پروژه‌ها باید پروژه‌های سودآور باشند، چراکه تامین مالی در این مدل به‌صورت دلاری انجام می‌شود. در این فرآیند، بنگاه‌های اقتصادی که پروژه‌های دلاری دارند و درآمد و سود آنها نیز دلاری است، بابت تامین مالی دلاری سودی پرداخت می‌کنند و این سود به سرمایه‌گذار داده می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این صندوق‌ها دو مزیت دارند. نخست اینکه در بحث مولدسازی دارایی‌ها موثر هستند؛ به این معنا که وقتی فردی دلار را خریداری کرده و در خانه نگهداری می‌کند، دولت با ایجاد این صندوق‌ها این امکان را فراهم می‌کند که دلار‌های راکد وارد فعالیت‌های اقتصادی شود و در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد تا در پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

شجاعی ادامه داد: مزیت دوم برای سرمایه‌گذار است. وقتی افراد پول خود را حتی به دلار تبدیل می‌کنند، درست است که تا حدی جلوی کاهش ارزش ریال را می‌گیرند و به نوعی قدرت ریالی و ارزش دارایی خود را حفظ می‌کنند، اما خود دلار نیز تورم دارد؛ یعنی تورم آمریکا باعث می‌شود سالانه حدود ۳ تا ۴ درصد از ارزش دلار کاسته شود. به بیان دیگر، اگر فردی امروز دلار بخرد و در خانه نگه دارد، تا سال آینده حدود ۴ درصد از ارزش آن به دلیل تورم آمریکا کاهش پیدا می‌کند؛ هرچند این تورم نسبت به ریال بسیار کم است، اما وجود دارد.

او گفت: این صندوق‌ها فرصتی ایجاد می‌کنند تا منابعی که در اختیار مردم قرار دارد و در خانه نگهداری می‌شود، امکان سرمایه‌گذاری پیدا کند و صاحبان این منابع از آن سود دریافت کنند. از سوی دیگر، بنگاه اقتصادی نیز می‌تواند از این منابع برای توسعه پروژه‌های خود استفاده کند.

این کارشناس بازار سرمایه درباره اهمیت توسعه ابزار‌های بازار سرمایه اظهار کرد: در بازار سرمایه پیش‌بینی شده است که نهاد‌های مالی بازار سرمایه در قالب صندوق‌های درآمد ارزی این صندوق‌ها را تاسیس کنند، اما بخشی از عملیات مربوط به ارز، یعنی فرآیند خدمات ارزی، توسط بانک انجام می‌شود.

شجاعی بیان کرد: بخشی از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه طبیعتا به این مدل علاقه‌مند هستند، زیرا می‌توانند سود دلاری دریافت کنند؛ یعنی به نوعی سود بدون ریسک دلاری بگیرند. در بازار سرمایه پیش از این ابزار‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در طلا، سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های درآمد ثابت ریالی وجود داشت، اما با راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی، تنوع‌بخشی ابزار‌ها در بازار سرمایه کامل‌تر می‌شود.

او افزود: مردم با این صندوق‌ها می‌توانند روی یک دارایی دلاری و به بیان دقیق‌تر، روی درآمد ثابت دلاری سرمایه‌گذاری کنند. اگر ساز و کاری که برای این صندوق‌ها پیش‌بینی شده، به‌درستی اجرا شود، ساز و کار مناسبی خواهد بود و احتمالا مورد استقبال قرار می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: مردم تاکنون به صندوق‌های درآمد ثابت اعتماد داشته‌اند و به احتمال زیاد به این مدل صندوق‌های ارزی نیز اعتماد خواهند کرد و در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند.