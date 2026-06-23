آکسیوس فاش کرد نتانیاهو سعی کرده است با استفاده از نزدیکان خود بر روند مذاکرات ایران و آمریکا درخصوص لبنان تاثیر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آکسیوس گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل با توجه به تفاهمات جدید حاصل شده در سوئیس، ابراز نگرانی کرده است که واشنگتن در حال «مشروعیت بخشیدن» به نفوذ ایران در لبنان و کاهش آزادی عمل نظامی اسرائیل در آنجا است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: منابع اسرائیلی به اکسیوس گفتند که مقامات اسرائیلی نگرانند که این تفاهمات جدید بتواند ماه‌ها تلاش واشنگتن و تل‌آویو برای تضعیف حزب‌الله و مهار نفوذ ایران در لبنان را تضعیف کند. آنها همچنین بیشتر نگران این هستند که هر بار که بخواهند به خاک لبنان حمله کنند، با مخالفت آمریکا رو‌به‌رو شوند، علاوه بر این، اصرار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای خروج از جنوب لبنان در حالی که تهدید حزب‌الله همچنان پابرجاست، صهیونیست‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.

جزئیات یادداشت تفاهم و پیامد‌های آن برای لبنان

در یادداشت تفاهم امضا شده بین آمریکا و ایران آمده است که هر دو کشور و متحدانشان به تمام خصومت‌ها، از جمله خصومت‌ها در لبنان، پایان خواهند داد و در عین حال متعهد به تضمین تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان هستند، حاکمیتی که رژیم اسرائیل آن را به دلیل ادامه اشغال جنوب لبنان تهدید شده می‌داند.

روز‌های پس از امضای این تفاهم‌نامه، شاهد چندین دور درگیری بود، اگرچه آخرین آتش‌بس از شنبه گذشته برقرار بوده است. ایران تهدید کرده بود که در صورت ادامه حملات رژیم تروریستی اسرائیل، تنگه هرمز را خواهد بست و مذاکرات سوئیس را لغو خواهد کرد.

وقتی مذاکرات رسما روز یکشنبه آغاز شد، لبنان یکی از مسائل کلیدی مورد بحث بود. دو طرف توافق کردند که یک «هسته کاهش تنش» جدید با مشارکت لبنان و میانجیگران پاکستانی و قطری تشکیل دهند تا پایداری آتش‌بس را تضمین کنند.

نگرانی اسرائیل از کاهش آزادی عمل

منابع صهیونیستی ادعا کردند که توافق‌های جدید بین آمربکا و ایران در مورد لبنان، تفاهمات قبلی بین بنیامین نتانیاهو و جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا که توسط دولت فعلی ترامپ نیز تایید شده بود را تضعیف می‌کند.

طبق توافق آتش‌بس در لبنان که با میانجیگری دولت بایدن حاصل شد، اسرائیل حق اقدام علیه تهدیدات قریب‌الوقوع و نوظهور حزب‌الله را برای خود محفوظ داشت. با این حال، در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد آزادی عمل اسرائیل فقط به تهدیدات قریب‌الوقوع محدود شده است.

در حالی که سازوکار نظارت بر آتش‌بس قبلی شامل اسرائیل، لبنان، آمریکا و فرانسه می‌شد، رژیم تروریستی اسرائیل در سازوکار جدید مشارکت مستقیم ندارد، در حالی که ایران مشارکت دارد.

علاوه بر این، سازوکار نظارتی تحت نظر بایدن بر هماهنگی برای برچیدن زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان متمرکز بود، در حالی که سازوکار جدید بر اجتناب از درگیری بین ارتش اسرائیل و حزب‌الله متمرکز خواهد بود.

نتانیاهو بیشتر نگران مسئله لبنان است تا مسئله هسته‌ای

یک منبع صهیونیستی گفت که نتانیاهو علیرغم علاقه‌اش به جنبه‌های هسته‌ای توافق آمریکا و ایران، در حال حاضر بسیار بیشتر نگران بخش مربوط به لبنان است، زیرا اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل علیه حزب‌الله وزن سیاسی داخلی عظیمی را پیش از انتخابات اکتبر به همراه دارد. این منبع، نتانیاهو را در این مورد «هیستریک» توصیف کرد.

به گفته همین منبع، نتانیاهو در روز‌های اخیر از ران درمر، دستیار نزدیک خود که چند ماه پیش از کابینه خارج شد، خواسته است تا فورا از ارتباطات خود در تیم ترامپ برای تلاش جهت تاثیرگذاری بر مذاکرات آمریکا و ایران در مورد لبنان استفاده کند. این منبع ادعا کرد که مداخله درمر به ترامپ کمک کرد تا در رسانه اجتماعی تروث سوشال پستی منتشر کند و تهدید کند که در صورت عدم مهار حزب الله، به ایران حمله خواهد کرد.

یک مقام آمریکایی مشارکت درمر را تایید کرد و گفت که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در سوئیس روز یکشنبه چندین بار با او صحبت کردند تا او را در جریان مذاکرات ایران قرار دهند و نظر او را جویا شوند و افزود: «ما با آنها شفاف بودیم.»

منبع: آرتی