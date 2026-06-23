باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اعلام حادثه برخورد تراکتور با عابر پیاده در ساعت ۲۰ شامگاه دوشنبه یکم تیرماه در میدان فرش شهر ساروق، آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ ساروق به محل حادثه اعزام شد.

بر اساس این گزارش، یک بانوی حدود ۸۰ ساله بر اثر شدت جراحات ناشی از این حادثه دچار آسیب‌های شدید شد و پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی و مراقبت‌های پیشرفته توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.

با وجود تلاش‌های کادر درمان و کارشناسان فوریت‌های پزشکی، مصدوم به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.