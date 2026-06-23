مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «اینجا البرزه» از اجرای پویش «اسکان مردمی» همزمان با برگزاری مراسم تشییع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم شکری، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان البرز، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «اینجا البرزه» از اجرای پویش «اسکان مردمی» همزمان با برگزاری مراسم تشییع خبر داد.

وی با اشاره به الگوگیری این طرح از فرهنگ میزبانی در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: همان‌گونه که در مسیر پیاده‌روی اربعین، مردم با برپایی موکب‌ها از زائران پذیرایی می‌کنند، در استان البرز نیز پویش «هر خانه یک موکب» با هدف خدمت‌رسانی به عزاداران و مهمانانی که برای حضور در مراسم تشییع به استان سفر می‌کنند، برنامه‌ریزی شده است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد البرز افزود: این پویش با مشارکت فعال کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و همراهی مردم برگزار می‌شود و خانواده‌ها می‌توانند با اعلام آمادگی، منازل خود را برای اسکان موقت مهمانان اختصاص دهند.

حجت‌الاسلام شکری در برنامه اینجا البرزه تأکید کرد: این اقدام جلوه‌ای از همبستگی، مهمان‌نوازی و ارادت مردم استان البرز است و تلاش می‌شود با هماهنگی‌های لازم، اسکان و پذیرایی از مهمانان به بهترین شکل انجام شود.

وی در پایان گفت وگوی زنده تلفنی با مجری برنامه اینجا البرزه از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به این پویش مردمی، در میزبانی شایسته از مهمانان و عزاداران مشارکت کنند.

برچسب ها: مراسم تشییع ، موکب دار
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