سریال «سرخدار»؛ تازه‌ترین تولید صداوسیمای مرکز مازندران، از امشب روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سرخدار» در ۲۷ قسمت و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مسعود فرخنده تولید شده و داستان مازیار، جنگلبانی متعهد، اصولگرا و خانواده‌دوست را روایت می‌کند؛ مردی که عشق به طبیعت و حفاظت از جنگل‌های شمال، مهم‌ترین دغدغه زندگی اوست. مازیار در مسیر انجام وظیفه خود با چالش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شود؛ چالش‌هایی که از بی‌مبالاتی برادر بزرگ‌ترش فرهاد آغاز شده و با دسیسه‌های پرویز و جلال، دو تن از قاچاقچیان چوب و زمین‌خواران بزرگ منطقه، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. این اتفاقات، مازیار را درگیر ماجرا‌هایی پیچیده و پرتنش می‌کند که شاکله اصلی داستان سریال را شکل می‌دهند.

این مجموعه تلویزیونی با نگاهی اجتماعی و محیط‌زیستی، ضمن پرداختن به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی، روابط خانوادگی، مسئولیت‌پذیری و پیامد‌های طمع و سودجویی را نیز به تصویر می‌کشد.

در «سرخدار» جمعی از بازیگران شناخته‌شده و بومی به ایفای نقش پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به عمار تفتی، سلمان خطی، مجید پتکی، علیرضا اوسیوند، میلاد میرزایی، منوچهر علیپور، فریده دریامج، حمیدرضا ابراهیمی، مریم خدارحمی، افشین سنگ‌چاپ، سپیده پهلوان‌زاده، مرتضی زارع، مهیار مجیب، مبین رستگار، زنده‌یاد مهرداد فلاحتگر، بهمن امیرسلیمانی، میلاد حسین‌پور، ارشیا توکلی، شووار کریم‌زاده، نگار محمدی، پرنیا خانرمکی، حسین گنجی، هادی اصغری و امیر سالاری اشاره کرد.

برچسب ها: سریال تلویزیونی ، قاچاقچیان
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