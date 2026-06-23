درپی نشست اتحادیه عرب در پایتخت اردن، کشور‌های عربی از توافق میان ایران و آمریکا استقبال کرده و خواستار روابط خوب با تهران شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشورهای عضو اتحادیه عرب از امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کردند.

در همین راستا ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزیران اتحادیه عرب در امان، پایتخت این کشور مدعی شد: «ما در این جنگ طرف نبودیم و نمی‌خواستیم این جنگ آغاز شود. ما همیشه گفته‌ایم که خواهان روابط خوب با ایران هستیم و هنوز هم خواهان روابط خوب با ایران هستیم.»

او ادامه داد: «همه ما از یادداشت تفاهم استقبال کردیم و همه ما از این توافق حمایت می‌کنیم» و بر لزوم حرکت به سمت «یک راه حل جامع برای این بحران که به همه علل تنش در دوران گذشته بپردازد» تاکید کرد.

وزیر خارجه اردن ادعا کرد: «برای اینکه منطقه ما از امنیت و ثبات برخوردار باشد، باید صریح باشیم و به تمام علل قبلی تنش بپردازیم. از این رو، ما بر لزوم احترام به حاکمیت کشورهای عربی، رد دخالت در امور کشورهای عربی و رد دستکاری در امنیت کشورهای عربی تأکید می‌کنیم.»

الزیانی: این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت ارتقای صلح است

عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این یادداشت تفاهم گامی مهم برای ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای است، بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد آن برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای، جلوگیری از پیامدهای درگیری‌ها و جنگ‌های مخرب و همچنین تلاش برای دستیابی به صلح، توسعه و رفاه تاکید کرد.

الزیانی با اشاره به اینکه «هدف، دستیابی به امنیت، ثبات و صلح برای همه ملت‌های منطقه است» مدعی شد: امیدواریم ایران به همه تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه پایبند باشد!

شایان ذکر است که توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا از هشتم آوریل به اجرا درآمده است. کشورهای عربی مذکور بخصوص بحرین در طول جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل از هیچ توطئه‌ای برای حمله به خاک ایران فروگذار نکرده و بارها از خاک این کشور به ایران حمله شد.

منبع: المیادین

برچسب ها: اتحادیه عرب ، جنگ منطقه ای ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
استقبال اسلام‌آباد از پیشرفت بزرگ در مذاکرات سوئیس
نگرانی نتانیاهو از محور لبنان در مذاکرات آمریکا و ایران
آمریکا برای صادرات نفت ایران مجوز ۶۰ روزه صادر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این حرفها بخاطر اینه که اگه دوباره جنگ شد ( که محتمل است)ایران در زدن کشورهای حاشیه خلیج فارس تردید کنه وگرنه هیچ وقت در عمل متمایل به رابطه دوستانه با ایران نبوده و نیستند.یک دلیل دیگر هم ترس شان است.
۰
۲
پاسخ دادن
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
آخرین اخبار
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور لبنان خواستار پایان اشغال اسرائیل در جنوب شد
نتانیاهو: باید از وابستگی نظامی به آمریکا رها شویم!
پنجمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد
پوتین: غرب برای اوکراین کار می‌کند
ادعای ترامپ درباره موافقت ایران با بازرسی‌های هسته‌ای
بازگشایی سفارت دانمارک در تهران
هشدار شویگو درباره ناتوانی جهان در جایگزینی ذخایر روسیه و خاورمیانه
دو شهید و یک زخمی طی نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در لبنان
عراق بدنبال ساخت نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق
پشت‌پرده توافق ایران و آمریکا از زبان نخست‌وزیر پاکستان
طرح اروپا برای اعزام ۵ هزار سرباز به لبنان در صورت وتوی آمریکا علیه یونیفل
کاهش قیمت نفت در سایه امید به ازسرگیری عبور از تنگه هرمز