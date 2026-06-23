باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشورهای عضو اتحادیه عرب از امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن با هدف پایان دادن به جنگ استقبال کردند.

در همین راستا ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست وزیران اتحادیه عرب در امان، پایتخت این کشور مدعی شد: «ما در این جنگ طرف نبودیم و نمی‌خواستیم این جنگ آغاز شود. ما همیشه گفته‌ایم که خواهان روابط خوب با ایران هستیم و هنوز هم خواهان روابط خوب با ایران هستیم.»

او ادامه داد: «همه ما از یادداشت تفاهم استقبال کردیم و همه ما از این توافق حمایت می‌کنیم» و بر لزوم حرکت به سمت «یک راه حل جامع برای این بحران که به همه علل تنش در دوران گذشته بپردازد» تاکید کرد.

وزیر خارجه اردن ادعا کرد: «برای اینکه منطقه ما از امنیت و ثبات برخوردار باشد، باید صریح باشیم و به تمام علل قبلی تنش بپردازیم. از این رو، ما بر لزوم احترام به حاکمیت کشورهای عربی، رد دخالت در امور کشورهای عربی و رد دستکاری در امنیت کشورهای عربی تأکید می‌کنیم.»

الزیانی: این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت ارتقای صلح است

عبداللطیف الزیانی، وزیر امور خارجه بحرین، نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این یادداشت تفاهم گامی مهم برای ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای است، بر اهمیت پایبندی کامل به مفاد آن برای تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای، جلوگیری از پیامدهای درگیری‌ها و جنگ‌های مخرب و همچنین تلاش برای دستیابی به صلح، توسعه و رفاه تاکید کرد.

الزیانی با اشاره به اینکه «هدف، دستیابی به امنیت، ثبات و صلح برای همه ملت‌های منطقه است» مدعی شد: امیدواریم ایران به همه تعهدات مندرج در این تفاهم‌نامه پایبند باشد!

شایان ذکر است که توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا از هشتم آوریل به اجرا درآمده است. کشورهای عربی مذکور بخصوص بحرین در طول جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل از هیچ توطئه‌ای برای حمله به خاک ایران فروگذار نکرده و بارها از خاک این کشور به ایران حمله شد.

منبع: المیادین