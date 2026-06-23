باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور، میثم ایراننژاد - نادر بذرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پلتفرمهای فروش طلا که از طریق اتحادیه کسبوکارهای مجازی جواز فعالیت دریافت میکنند، پس از اخذ مجوز ازما وارد این حوزه میشوند؛ این در حالی است که اتحادیههای سراسر کشور در طول چند سال گذشته، نگرانیها، آثار و تبعات فعالیت این پلتفرمها را به صورت جامع و کامل در موضوعات مختلف به ارگانهای گوناگون اعلام کردهاند.
وی با اشاره به آسیبها و تهدیدهایی که این پلتفرمها برای هنر-صنعت طلا و جواهر دارند، افزود: ما این موارد را به صورت تخصصی اعلام کردهایم، اما خروجی مدنظر و آن چتر حمایتی که باید نسبت به شرایط این هنر صنعت وجود داشته باشد، تا به این لحظه خیلی خوب پیش نرفته است.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: ما با فضای مجازی، تکنولوژی روز و فروش مجازی مشکلی نداریم، اما با توجه به اینکه این حوزه یک هنر صنعت کاملاً تخصصی است، نیاز است که موضوعات از طریق اتحادیهها پیگیری شود.
بذرفشان در پایان تأکید کرد: ما مستنداتی در رابطه با موضوعات، تبعات و مشکلات فعالیت این پلتفرمها داریم و قطعاً اگر در این زمینه به صورت کارشناسی با اتحادیه مشاوره انجام شود، میتواند خروجیهای بسیار خوبی داشته باشد و باعث شود مردم و جامعه کمتر دچار آسیب شوند.