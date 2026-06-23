باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی سبحانی‌فر از وارد آمدن بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیرساخت‌های انرژی کشور توسط قاچاقچیان سوخت خبر داد و اظهار کرد: در یکی از پرونده‌های مهم امسال در شهرستان فلاورجان، اعضای یک باند قاچاق با ایجاد انشعاب غیرمجاز از خط انتقال نفت کوره، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های انرژی کشور خسارت وارد کرده بودند که با اشراف اطلاعاتی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با اشاره به رشد قابل توجه کشفیات قاچاق کالا و ارز افزود: ارزش کشفیات این حوزه در استان از یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۱۴۹ درصدی است.

وی ادامه داد: ارزش پرونده‌های احتکار نیز از ۱۲۰ میلیارد تومان به بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان رسیده و در این بخش رشد ۱۵۰ درصدی ثبت شده است.

سبحانی‌فر با بیان اینکه در این مدت ۹۲۳ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل شده است، گفت: از این تعداد، ۵۸ پرونده ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان و ۳۲ پرونده نیز ارزشی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان داشته‌اند که بیانگر تمرکز پلیس بر برخورد با قاچاق‌های کلان و سازمان‌یافته است.

وی از اجرای هفت مرحله طرح سراسری و سه مرحله طرح منطقه‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان خبر داد و افزود: در جریان این عملیات‌ها صد‌ها متهم دستگیر و ده‌ها دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق توقیف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان با اشاره به برخی پرونده‌های شاخص کشف‌شده اظهار داشت: در این مدت هفت هزار تن آهن‌آلات قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان، یک‌هزار و ۲۰۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد تومان، ۳۱۳ تن مواد پتروشیمی به ارزش ۷۰ میلیارد تومان، ۸۰۰ هزار متر سیم و کابل قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد تومان و ۴۱۵ هزار لیتر روغن موتور قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد تومان کشف و ضبط شده است.

وی از افزایش چشمگیر کشفیات در برخی حوزه‌ها نیز خبر داد و گفت: کشف لوازم خانگی قاچاق ۳۶۴ درصد، خودرو‌های قاچاق ۳۳۸ درصد، سوخت قاچاق ۴۶۲ درصد، فرآورده‌های جنگلی ۱۶۸ درصد و تجهیزات رایانه‌ای بیش از ۶ هزار درصد رشد داشته است.

سبحانی‌فر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سال جاری را انهدام باند‌های سازمان‌یافته قاچاق سوخت در نائین و فلاورجان عنوان کرد و افزود: این شبکه‌ها با دستکاری خطوط انتقال سوخت و تخریب زیرساخت‌های انرژی فعالیت می‌کردند که در عملیات‌های اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و متلاشی شدند.

وی با تأکید بر آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور تصریح کرد: قاچاق کالا، احتکار و اخلال در نظام توزیع به‌طور مستقیم تولید ملی و معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد و پلیس امنیت اقتصادی با هرگونه اقدام در این حوزه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.