باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تعرض صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی + فیلم

شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت پلیس اشغالگر به مسجد الاقصی یورش برده و به این مکان مقدس تعرض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع خبری فلسطین گزارش دادند که شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت پلیس اشغالگر به مسجدالاقصی یورش برده و اقدام به برگزاری مراسم یهودی موسوم به تلمودی کردند.

 

مطالب مرتبط
تعرض صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی + فیلم
young journalists club

دلتنگی مادر برای ۸ فرزند شهیدش + فیلم

تعرض صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی + فیلم
young journalists club

مخالفت ارتش لبنان با طرح امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی + فیلم

تعرض صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی + فیلم
young journalists club

مردمانی که با وجود ویرانی منازلشان، بازهم تسلیم نمی‌شوند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۱۲

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۴۹۶

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم
۴۴۲

آئین سنتی علم‌بندی در شهرک تاریخی ماسوله + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۳۵۷

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم
۳۲۳

قطع درختان زیتون فلسطینیان در یورش شهرک‌نشینان به مسافر یطا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha