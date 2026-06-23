\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0647\u0631\u06a9\u200c\u0646\u0634\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u062c\u062f\u0627\u0644\u0627\u0642\u0635\u06cc \u06cc\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06cc\u0647\u0648\u062f\u06cc \u0645\u0648\u0633\u0648\u0645 \u0628\u0647 \u062a\u0644\u0645\u0648\u062f\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n