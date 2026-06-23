جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی و یک‌طرفه شدن محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۹ صبح امروز به دلیل ترافیک سنگین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم تردد و ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال اظهار کرد: با توجه به شرایط ترافیکی موجود، از ساعت ۹:۰۰ صبح امروز ۲ تیرماه محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب از مبدأ مرزن‌آباد اعمال شده است.

وی افزود: بر این اساس، تردد کلیه وسایل نقلیه از مسیر (شمال به جنوب) در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال تا اطلاع بعدی ممنوع شده و همزمان تردد خودرو‌ها از مسیر (جنوب به شمال) این ۲ محور به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت ترافیکی با هدف تخلیه بار ترافیکی و افزایش ایمنی سفر‌ها اجرا شده و تا زمان روان‌سازی تردد و کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.

سرهنگ محبی با توصیه به رانندگانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند، گفت: مسافران می‌توانند برای رسیدن به مقصد از محور‌های جایگزین هراز، فیروزکوه و همچنین محور قزوین ـ رشت استفاده کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های احتمالی محور‌های مواصلاتی را از طریق منابع رسمی پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کنند تا از بروز معطلی در مسیر جلوگیری شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات رانندگی، همکاری لازم را با مأموران پلیس راه در اجرای محدودیت‌های ترافیکی داشته باشند.

برچسب ها: جاده چالوس ، تردد
خبرهای مرتبط
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
دستگیری عامل ایجاد رعب و وحشت در تهران
جاده چالوس یکطرفه شد
جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال یک‌طرفه شد
جاده چالوس از ساعت ۱۶ یک‌طرفه می‌شود/ محدودیت تردد برای مدیریت موج بازگشت سفر‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
آماده‌باش ۶۵۰ پایگاه هلال‌احمر برای پوشش مراسم محرم
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان»
تقدیر از همکاری دفتر توسعه ملل‌متحد در تهران برای حمایت از محیط زیست
هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی
فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دسترس قرار گرفت
جزئیات دستگیری دزد حساب بانکی سالمندان و مامور قلابی در تهران