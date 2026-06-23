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یادداشت تفاهم امضا شده فاقد ارزش حقوقی است + فیلم

«کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: تفاهم فعلی ارزش حقوقی ندارد و باید طی دو ماه به سندی الزام‌آور تبدیل شود.»

باشگاه خبرنگاران جوان - صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: یادداشت تفاهم امضا شده به لحاظ حقوقی ارزشی ندارد و این سند باید طی دو ماه به یک موافقتنامه الزام‌آور تبدیل شود.

وی افزود: یادداشت تفاهم باید به موافقتنامه‌ای تبدیل شود که قابلیت استناد حقوقی داشته باشد و حتی به عنوان قطعنامه در شورای امنیت نیز ثبت شود.

صفرنژاد ادامه داد: لذا در دو ماه پیش رو، گفت‌وگوها و رایزنی‌ها برای رسیدن به این هدف تداوم خواهد داشت و این فرآیند زمان‌بر است و ممکن است بیش از دو ماه نیز طول بکشد.

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۸ ۰۳ تير ۱۴۰۵
اگر در تضاد با منافع ایران عزیز باشه و رهبر عزیزمون اون رو تأیید نکنند ما مردم هم اون رو به رسمیت نمی‌شناسیم و برامون بیشتر از کاغذ پاره ای بی ارزش نیست!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
من از این مسئولین می ترسم آمریکایی ها یه چیز دیگه میگن مسئولین ایران هم یه چیز دیگه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
برجام که امضای رسمی از طرف ۵+۱ داشت چرا بی اثر شد .اسناد بزرگوار آمریکا برای هیچ یک از قراردادهای بین المللی ارزشی قائل نیست .بطور مثال خروج آمریکا از معاهده آب وهوا و موارد مشابه نشانه ی این بی مسؤولیتی است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۰۲ تير ۱۴۰۵
فقط دعای من این است که همه سودها به سمت ایران باشد و همه ضررها به سمت آمریکا. مرگ بر آمریکا
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۴
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