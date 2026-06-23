یادداشت تفاهم امضا شده فاقد ارزش حقوقی است + فیلم

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛پاراگوئه؛ تیمی که جنگیدن را بلد است
باشگاه خبرنگاران جوان - صفرنژاد، کارشناس مسائل بینالملل گفت: یادداشت تفاهم امضا شده به لحاظ حقوقی ارزشی ندارد و این سند باید طی دو ماه به یک موافقتنامه الزامآور تبدیل شود.
وی افزود: یادداشت تفاهم باید به موافقتنامهای تبدیل شود که قابلیت استناد حقوقی داشته باشد و حتی به عنوان قطعنامه در شورای امنیت نیز ثبت شود.
صفرنژاد ادامه داد: لذا در دو ماه پیش رو، گفتوگوها و رایزنیها برای رسیدن به این هدف تداوم خواهد داشت و این فرآیند زمانبر است و ممکن است بیش از دو ماه نیز طول بکشد.