معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در سفر رئیس‌جمهور، ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات و اوراق مالی برای توسعه بخش تولید استان مصوب شده که بخشی از آن در سال جاری و بقیه در سال آینده جذب خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری به ریاست ملک‌محمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد و مسائل ۶ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در نشست ستاد تسهیل، تصمیمات لازم برای رفع موانع تولید، امهال تسهیلات، تأمین سرمایه در گردش و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی اتخاذ شد.

قربانپور با تأکید بر حمایت از بخش تولید، حفظ اشتغال و تسریع در اجرای مصوبات حمایتی را از اولویت‌های اقتصادی استان دانست و اعلام کرد در سفر رئیس‌جمهور، ۱۴۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات و اوراق مالی برای توسعه بخش تولید استان مصوب شده که بخشی از آن در سال جاری و مابقی در سال آینده جذب خواهد شد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز اعلام کرد از ابتدای سال جاری تاکنون ۷ جلسه این کارگروه برگزار و ۵۰ مصوبه در حمایت از واحدهای تولیدی به تصویب رسیده که ۳۸ مصوبه آن به طور کامل اجرایی شده است.

برچسب ها: ستاد تسهیل ، رفع موانع تولید
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