رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» با شعار «باید برخاست» از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام حسین ملکمکان، ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر و امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای، اظهار داشت: پیرو برنامهریزیهای ملی صورتگرفته، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید و شهدای بیت ایشان از سیزدهم تا هجدهم تیرماه برگزار خواهد شد.
او با اشاره به تشکیل ستاد استانی ویژه این مراسم در فارس، افزود: این ستاد تحت اشراف نماینده محترم ولیفقیه در استان و استاندار فارس و با تشکیل کمیتههای تخصصی از جمله کمیتههای اطلاعرسانی و تبلیغات، پشتیبانی، تدارکات و اعزام، فعالیت خود را آغاز کرده است تا وظایف محوله را به نحو احسن پیگیری و اجرا نماید.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس که به عنوان سخنگوی این ستاد نیز فعالیت میکند، در تشریح برنامههای استان فارس گفت: مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و قاعد عظیمالشأن، تحت عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» برگزار میشود.
حجتالاسلام ملکمکان در ادامه با اعلام شعار رسمی این مراسم تصریح کرد: شعار محوری این سوگواری ملی با عنوان «باید برخاست» انتخاب شده است.
او همچنین به نماد بصری در نظر گرفته شده برای این رویداد اشاره کرد و گفت: نشان و نماد رسمی این مراسم، «مشت گرهکرده» است؛ طرحی که الهامگرفته از آخرین لحظات حیات امام شهید و دست گرهکرده ایشان در هنگام شهادت است تا یادآور روحیه مقاومت و استواری آن بزرگوار باشد.
سخنگوی ستاد استانی «بدرقه آقای شهید ایران» در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم با مشارکت مردم و دستگاههای مسئول در سطح استان فارس اندیشیده شده است.