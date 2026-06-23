باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با دراگان اسگوچیچ سرمربی فصل گذشته تراکتور به طور جدی پیش می‌برد و گفته می‌شود به زودی قرارداد آنها منعقد خواهد شد.



از طرفی شایعاتی پیرامون حضور اوسمار در تیم فوتبال تراکتور نیز موجود دارد و به نظر می‌رسد پرسپولیس قصد دارد این جابجایی زودتر انجام شود تا خطری از سوی اوسمار برای فصل آینده ان‌ها را تهدید نکند و شاید این یک توافق برای فرار از شکایت احتمالی اوسمار از پرسپولیس است.



گفته می‌شود با حضور اسکوچیچ در تیم فوتبال پرسپولیس شاید برخی از بازیکنان جدا شده از این تیم که به تراکتور پیوسته‌اند دوباره در جمع پرسپولیسی‌ها حاضر شوند.



مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر از جمله این بازیکنان هستند و البته با توجه به رقم پیشنهادی علی علیپور برای تمدید قرارداد، این بازیکن در معرض جدایی قرار دارد و شاید در این بده بستان ها، علیپور سهم تراکتور شود.