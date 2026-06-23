باشگاه خبرنگاران جوان - منطقه کوهمره شیراز و ارتفاعات بخش بالاده شهرستان کازرون که از روز گذشته دچار آتش‌سوزی شده، همچنان با توجه به وزش شدید باد و پوشش گیاهی انبوه در حال سوختن است و نیروهای امدادی و مردمی با تمام توان در محل حاضرند، اما مهار کامل آتش میسر نشده است.

معاون عمرانی فرمانداری شیراز که به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری، منابع طبیعی، هلال‌احمر و گروه‌های مردمی در منطقه حضور دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به هجوم شعله‌ها از چندین جهت و سخت‌گذر بودن منطقه، خواستار استقرار بالگرد برای هلی‌برن نیروها به ارتفاعات و تسریع در عملیات مهار آتش شد.

فرزین خوارزمی تاکید کرد: هر لحظه بر حجم آتش افزوده می‌شود و با وجود تلاش‌های گسترده، مهار آتش بسیار دشوار است.

او گرمای سوزان، خشکی علف‌های هرز و پوشش انبوه مرتعی را از عوامل اصلی افزایش شدت و گسترش آتش در ارتفاعات کوهمره برشمرد.

معاون عمرانی فرمانداری شیراز با تشریح جزییات بیشتر افزود: آتش‌سوزی از روز گذشته از سمت شهرستان‌های کازرون و فیروزآباد آغاز و به منطقه کوهمره سرخی و روستای بالاده شیراز هجوم آورده است.

هماهنگی بین‌شهرستانی برای مقابله با بحران

خوارزمی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم میان شهرستان‌های کازرون، فیروزآباد و مناطق درگیر انجام شده و هم‌اکنون نیروهای مردمی و امدادی با بسیج تمام امکانات در تلاش برای مهار آتش هستند.

معاون عمرانی فرمانداری شیراز بیان کرد: بیش از ۶ ساعت مسیر رسیدن نیروهای مردمی به ارتفاعات کوهمره طول می‌کشد و برای هلی‌برن نیروها و اطفای حریق، نیاز مبرم به بالگرد و تجهیزات بیشتر داریم.

خوارزمی افزود: با توجه به سخت‌گذر بودن و طولانی بودن مسیر و پوشش گیاهی انبوه، عملیات مهار آتش با کندی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: هم‌اکنون نیروهای مردمی و امدادی با تمام امکانات بسیج شده‌اند تا هرچه‌سریع‌تر آتش را خاموش کنند.