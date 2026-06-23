آتش‌سوزی مهیب در منطقه کوهمره و ارتفاعات بخش بالاده شهرستان کازرون، با وجود تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و مردمی، همچنان به دلیل وزش باد شدید و پوشش گیاهی انبوه مهار نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  - منطقه کوهمره شیراز و ارتفاعات بخش بالاده شهرستان کازرون که از روز گذشته دچار آتش‌سوزی شده، همچنان با توجه به وزش شدید باد و پوشش گیاهی انبوه در حال سوختن است و نیروهای امدادی و مردمی با تمام توان در محل حاضرند، اما مهار کامل آتش میسر نشده است.

معاون عمرانی فرمانداری شیراز که به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری، منابع طبیعی، هلال‌احمر و گروه‌های مردمی در منطقه حضور دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به هجوم شعله‌ها از چندین جهت و سخت‌گذر بودن منطقه، خواستار استقرار بالگرد برای هلی‌برن نیروها به ارتفاعات و تسریع در عملیات مهار آتش شد.

فرزین خوارزمی تاکید کرد: هر لحظه بر حجم آتش افزوده می‌شود و با وجود تلاش‌های گسترده، مهار آتش بسیار دشوار است.

او گرمای سوزان، خشکی علف‌های هرز و پوشش انبوه مرتعی را از عوامل اصلی افزایش شدت و گسترش آتش در ارتفاعات کوهمره برشمرد.

معاون عمرانی فرمانداری شیراز با تشریح جزییات بیشتر افزود: آتش‌سوزی از روز گذشته از سمت شهرستان‌های کازرون و فیروزآباد آغاز و به منطقه کوهمره سرخی و روستای بالاده شیراز هجوم آورده است.

هماهنگی بین‌شهرستانی برای مقابله با بحران

خوارزمی خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم میان شهرستان‌های کازرون، فیروزآباد و مناطق درگیر انجام شده و هم‌اکنون نیروهای مردمی و امدادی با بسیج تمام امکانات در تلاش برای مهار آتش هستند.

معاون عمرانی فرمانداری شیراز بیان کرد: بیش از ۶ ساعت مسیر رسیدن نیروهای مردمی به ارتفاعات کوهمره طول می‌کشد و برای هلی‌برن نیروها و اطفای حریق، نیاز مبرم به بالگرد و تجهیزات بیشتر داریم.

خوارزمی افزود: با توجه به سخت‌گذر بودن و طولانی بودن مسیر و پوشش گیاهی انبوه، عملیات مهار آتش با کندی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: هم‌اکنون نیروهای مردمی و امدادی با تمام امکانات بسیج شده‌اند تا هرچه‌سریع‌تر آتش را خاموش کنند.

 

برچسب ها: آتش سوزی ، استاندار
خبرهای مرتبط
زنگ هشدار آتش سوزی‌های فصل گرما در کازرون به صدا درآمد
آتش، ۲۰ هکتار از مزارع گندم کازرون را دود کرد
مهار آتش‌سوزی گسترده در ارتفاعات کوه دراک شیراز پس از ۸ ساعت تلاش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سیاست خارجی ایران بر مدار «نفی سلطه» و «حفظ استقلال» می‌چرخد
شیراز، یکپارچه در سوگ علمدار کربلا
آخرین اخبار
شیراز، یکپارچه در سوگ علمدار کربلا
سیاست خارجی ایران بر مدار «نفی سلطه» و «حفظ استقلال» می‌چرخد
اعزام آتش‌نشانان شیراز برای مهار آتش‌سوزی ارتفاعات کهمره سرخی + فیلم
سایه شوم دستگاه‌های استخراج رمز ارز بر سر صنعت برق/کشف ۱۸۰ دستگاه رمز ارز غیرمجاز
ضربه به اخلالگران؛ از دستگیری سارقان تا بازداشت قاچاقچیان
عربده کشی یک سابقه دار در مراسم عزاداری؛ فرد قدرت نما دستگیر شد
آتش اختلاف ملکی؛ وقتی یک قبضه سلاح، آرامش یک محله را نشانه گرفت
محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در شیراز اعلام شد
گرمای ماندگار و باد‌های عصرگاهی؛ وقتی دهرم می‌سوزد و نمدان می‌لرزد
آغاز ۴ طرح نوین در مزارع پنبه فارس