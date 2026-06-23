باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی این استان با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، مشکلات مربوط به احراز هویت اتباع در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برطرف شده و همچنین برای تسهیل در صدور مجوزها، «الزام ارائه گواهی اشتغال» نیز حذف شده است.
وی افزود: از این پس، اتباع خارجی واجد شرایط میتوانند درخواست خود را جهت دریافت مجوز کسبوکار به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت کنند. این اقدام در راستای سیاستهای کلان دولت برای تسریع در فرآیندهای اداری، جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور فعالتر سرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی انجام شده است.
سازوکار ویژه برای اشخاص حقوقی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در خصوص شرکتها و اشخاص حقوقی متعلق به اتباع خارجی نیز تصریح کرد: برای این گروه سازوکار ویژهای طراحی شده است. بر اساس این تدابیر، امکان ثبت درخواست از طریق ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها فراهم شده است تا پیش از رفع کامل مشکلات احراز هویت الکترونیکی، فرآیند آغاز فعالیت اقتصادی آنان بدون وقفه و معطلی انجام شود.
دسینه در پایان با تأکید بر اهمیت بهبود محیط کسبوکار خاطرنشان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان تمام ظرفیتهای خود را به کار خواهد گرفت تا با ارائه خدمات الکترونیکی و تسریع در فرآیندها، بستر مناسبی برای فعالیت قانونی و قانونمند سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد.
منبع:روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان