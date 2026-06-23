اردوهای آمادگی تیم‌های ملی هنرهای رزمی سواره در رشته‌های کمانگیری روی اسب و تنت پگینگ آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اردوهای آمادگی تیم‌های ملی هنرهای رزمی سواره در رشته‌های کمانگیری روی اسب و تنت پگینگ، با هدف آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو، از 9 تیرماه در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار می‌شود.

این اردو‌ها به عنوان دومین مرحله آماده‌سازی ملی‌پوشان در سال جاری، در دو بخش تخصصی برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس، اردوی تیم ملی تنت‌پگینگ روز‌های ۹ و ۱۰ تیرماه برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان این رشته آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی عمان پشت سر خواهند گذاشت.

همچنین اردوی تیم ملی کمانگیری روی اسب در روز‌های ۱۱ و ۱۲ تیرماه در همین مجموعه برگزار می‌شود. این اردو با هدف ارتقای آمادگی فنی ورزشکاران برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر (World Nomad Games) برنامه‌ریزی شده است.

ملی‌پوشان حاضر در این اردو‌ها پس از پایان نخستین مرحله آماده‌سازی، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی و بر اساس برنامه‌های ابلاغی فدراسیون در استان‌های محل فعالیت خود دنبال کرده‌اند و اکنون با هدف ارزیابی نهایی و ارتقای هماهنگی‌های فنی، وارد دومین مرحله اردوی متمرکز شده‌اند.

کادر فنی فدراسیون در جریان این اردوها، عملکرد ورزشکاران را به‌صورت مستمر ارزیابی خواهد کرد تا نفرات نهایی اعزامی به رویداد‌های بین‌المللی پیش‌رو با بالاترین سطح آمادگی انتخاب شوند.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، ورزش های بومی محلی
خبرهای مرتبط
با حضور پر شور در راهپیمایی اتحاد مقدس؛
پسندیده: جامعه ورزش نشان داد پشت پرچم و وطن ایستاده‌ است
شبهای پر رفت‌و‌آمد غرفه استان تهران/ استقبال مهمانان از میزبان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
آخرین اخبار
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند