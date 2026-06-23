باشگاه خبرنگاران جوان - اردوهای آمادگی تیم‌های ملی هنرهای رزمی سواره در رشته‌های کمانگیری روی اسب و تنت پگینگ، با هدف آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو، از 9 تیرماه در مجموعه سوارکاری نوروزآباد برگزار می‌شود.

این اردو‌ها به عنوان دومین مرحله آماده‌سازی ملی‌پوشان در سال جاری، در دو بخش تخصصی برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس، اردوی تیم ملی تنت‌پگینگ روز‌های ۹ و ۱۰ تیرماه برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان این رشته آخرین مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جام جهانی عمان پشت سر خواهند گذاشت.

همچنین اردوی تیم ملی کمانگیری روی اسب در روز‌های ۱۱ و ۱۲ تیرماه در همین مجموعه برگزار می‌شود. این اردو با هدف ارتقای آمادگی فنی ورزشکاران برای حضور در بازی‌های جهانی عشایر (World Nomad Games) برنامه‌ریزی شده است.

ملی‌پوشان حاضر در این اردو‌ها پس از پایان نخستین مرحله آماده‌سازی، تمرینات تخصصی خود را زیر نظر کادر فنی و بر اساس برنامه‌های ابلاغی فدراسیون در استان‌های محل فعالیت خود دنبال کرده‌اند و اکنون با هدف ارزیابی نهایی و ارتقای هماهنگی‌های فنی، وارد دومین مرحله اردوی متمرکز شده‌اند.

کادر فنی فدراسیون در جریان این اردوها، عملکرد ورزشکاران را به‌صورت مستمر ارزیابی خواهد کرد تا نفرات نهایی اعزامی به رویداد‌های بین‌المللی پیش‌رو با بالاترین سطح آمادگی انتخاب شوند.