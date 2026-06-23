باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های کره شمالی گزارش دادند که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار تلاش برای افزایش قابلیت‌های هسته‌ای کشورش و دستیابی به برتری جهانی شده است.

خبرگزاری دولتی کره شمالی (KCNA) گزارش داد که حزب حاکم کارگران کره، دومین نشست عمومی نهمین کمیته مرکزی خود را به مدت سه روز از روز شنبه به ریاست کیم برگزار کرد تا موفقیت سیاست‌های کشور در نیمه اول سال را ارزیابی کرده و دستور کار تعیین شده در کنفرانس بزرگ حزب که در ماه فوریه برگزار شد را بررسی کند.

در این نشست، تعهد کره شمالی به گسترش نیرو‌های هسته‌ای خود مورد تاکید مجدد قرار گرفت و آنها به عنوان هسته اصلی حاکمیت نظامی این کشور و محور اجرای استراتژی بازدارندگی یا جنگ‌افروزی توصیف شدند.

در این گزارش آمده است که جلسه عمومی به اتفاق آرا تصمیم گرفت که اعمال وضعیت کشور‌های دارای سلاح هسته‌ای، دقیق‌ترین و متمایزترین راه برای مقابله مؤثر و مطمئن با وضعیت نظامی و سیاسی بین‌المللی غیرقابل پیش‌بینی و به طور فزاینده پیچیده است.

این گزارش افزود: «بر اساس فناوری هسته‌ای، طرح‌های جامع‌تر، نوآورانه‌تر و دلگرم‌کننده‌تر با سرعت بیشتری اجرا خواهند شد.» این گزارش تاکید کرد که کیم وظایفی را برای انجام پویای کار‌ها جهت افزایش قابلیت‌های دفاعی قوی بدون توقف به روش کره و با هدف پیشی گرفتن از جهان تعیین کرده است.

در این جلسه همچنین تعهد شد که ساخت یک رزم‌ناو موشک‌انداز استراتژیک ۱۰ هزار تُنی تسریع شود، تصمیمی که این حزب در ماه آوریل اتخاذ کرده بود.

پیونگ یانگ سیاست خود مبنی بر طبقه‌بندی کره جنوبی به عنوان متخاصم‌ترین کشور خود را مجددا تایید کرد و به شدت از اتحاد نظامی بین سئول و واشنگتن، از جمله گروه مشاوره هسته‌ای، که یک نشست کلیدی در مورد بازدارندگی هسته‌ای بود و اوایل این ماه برگزار شد، انتقاد کرد.

منبع: آر تی