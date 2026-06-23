باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن حسینی در جلسه شورای اداری مشهد با بیان اینکه مشهد در آستانه یک رویداد بزرگ و تاریخی قرار دارد، اظهار کرد: مشهد همواره شهری ویژه و در معرض رویدادهای بزرگ بوده و در مواجهه با این رخدادها نیز رشد کرده است.
مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نیز نقطه عطفی در تاریخ این شهر خواهد بود و همه دستگاهها باید کمک کنند تا این مراسم در بهترین شرایط ممکن برگزار شود.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد با اشاره به اینکه مشهد از ظرفیتها و توانمندیهای بالایی برخوردار است و باید از این ظرفیتها برای میزبانی شایسته از مهمانان استفاده شود، افزود: پشتیبانی از چنین رویدادی کار دشواری است، اما حضور این مهمانان، برکتهای فراوانی برای شهر مشهد به همراه دارد. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد ظرفیت هتلهای مشهد تکمیل شده است.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده زائران و عزاداران گفت: برنامهریزیها به گونهای انجام میشود که بتوانیم جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر را با سلامت و امنیت بدرقه کنیم. بر همین اساس، مسیری انتخاب خواهد شد که توانایی میزبانی و هدایت این حجم از جمعیت را داشته باشد.
جدیدترین مسیر تشییع رهبر شهید در مشهد
حسینی با بیان اینکه در میان گزینههای موجود، مسیر منتهی به بهشترضا (ع) در حال حاضر جدیترین گزینه بوده اما هنوز این موضوع نهایی نشده است، عنوان کرد: باید از هماکنون آمادگی لازم ایجاد شود تا مراسم به شکل مطلوبی مدیریت شود. استانداری پشتیبان این مراسم خواهد بود و اگرچه ظرفیت مشهد برای میزبانی مناسب است، اما باید توجه داشت که تاکنون تجربه حضور چنین سطحی از جمعیت را در شهر نداشتهایم.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد در ادامه با اشاره به تمهیدات اسکان زائران بیان کرد: در دهه پایانی صفر و ایام نوروز، ظرفیت اسکان رسمی، موقت و اضطراری مشهد بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر بوده است، اما برای این مراسم ظرفیت اسکان تا حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در صورت نیاز، پارکهای شهر نیز تجهیز خواهند شد تا زائران بتوانند شب را در آنجا سپری کنند. پیشبینی میشود بخشی از جمعیت حاضر تا یک هفته در مشهد اقامت داشته باشند.
حسینی با بیان اینکه برآوردهای سنگینی از نیازهای مراسم انجام شده است، گفت: تأمین اقلام اساسی از جمله گوشت، برنج، آرد و حبوبات در دستور کار قرار گرفته و آمار نیازها نیز مشخص شده است.
نیاز ۵۰ میلیون بطری آب برای مراسم تشییع رهبر شهید
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد با اشاره به اینکه برآوردها نشان میدهد برای این مراسم به ۵۰ میلیون بطری آب معدنی، ۶ هزار تن آرد، مقادیر قابل توجهی یخ، برنج و گوشت و همچنین ۲ هزار و ۷۰۰ تن تخممرغ نیاز خواهیم داشت، تاکید کرد: تلاش میکنیم این اقلام با قیمت مناسبتر و حتی در مواردی به صورت رایگان تأمین شود و در این زمینه از ظرفیتهای ملی نیز استفاده خواهیم کرد.
به گفته فرماندار مشهد، بخش قابل توجهی از هزینهها از طریق مشارکت مردمی تأمین خواهد شد، اما تأمین نیازهای این حجم از جمعیت صرفاً با اتکا به کمکهای مردمی امکانپذیر نیست. برآوردها نشان میدهد بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیازها از طریق مردم قابل تأمین است و مابقی باید با استفاده از ظرفیتهای دولتی و شهرداری فراهم شود.
وی حملونقل و مدیریت ترافیک را از مهمترین چالشهای مراسم دانست و گفت: نحوه اتصال مردم به مسیرهای تشییع، مدیریت ورود و خروج جمعیت و جلوگیری از آسیب دیدن شهروندان از مهمترین موضوعاتی است که در حال برنامهریزی برای آن هستیم. همچنین باید پارکینگهای مورد نیاز نیز تأمین شود.
حسینی افزود: حدود چهار هزار اتوبوس از سراسر کشور وارد مشهد خواهند شد و باید تمهیدات لازم برای استقرار و خدماترسانی به آنها اندیشیده شود.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس همچنین از آمادهباش چهار بالگرد برای امدادرسانی خبر داد و گفت: جمعیت هلال احمر در مسیرهای تعیین شده ایستگاههای امدادی مستقر خواهد کرد و امداد و نجات جادهای نیز به صورت فعال در این ایام حضور خواهد داشت.
وی ادامه داد: شهرداری مشهد در بخشهای فرهنگی، خدمات شهری، نظافت و پشتیبانی عمومی نقش مهمی در برگزاری مراسم خواهد داشت.