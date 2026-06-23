شهردار تهران و معاونان جهت ارائه گزارش تمهیدات شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی، شهر تهران صبح امروز -سه شنبه دوم تیرماه ۱۴۰۵- همزمان با برگزاری چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران جهت ارائه گزارش تمهیدات شهرداری برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در صحن علنی شورا حضور یافت.

بیشترین ورود از غرب و جنوب تهران به پایتخت

در این راستا لطف اله فروزنده معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش تمهیدات شهرداری تهران برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: امکانات استان‌ها برای ورود زائرین آنها به تهران بسیج شده است.

وی افزود: ستادی در این زمینه تشکیل می‌شود و مدیریت امور را انجام خواهد داد. با تمام دستگاه‌ها و استاندار تهران جلساتی برگزار شده است و قرار بر این شد دستگاه‌ها ظرفیت خود را اعلام کنند، اما در چارچوب مناطق پیش برود.

فروزنده با تأکید بر اینکه هماهنگی بین کمیته حمل و نقل، اسکان و خدمات شهری به عمل آمده است، یادآور شد: بیشترین ورود از غرب و جنوب تهران پیش بینی شده و از دستگاه‌های می‌خواهیم در تجهیز این مناطق با ما همکاری کنند. دستگاه‌های مختلف در این زمینه وارد عمل خواهند شد. با توجه به پیش بینی حضور ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر باید نهاد‌های مردمی در این زمینه بسیج شوند.

وی ادامه داد: تلاش ما این بود که امکانات شهرداری را در بخش‌های مختلف بسیج کنیم. البته استاندار تهران هم بر این تأکید داشت که همه دستگاه‌ها آماده خدمات رسانی به مردم در ساختمان‌های خود باشند. امیدواریم بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها به درستی استفاده کنیم.

۴ حوزه اجتماعی و فرهنگی، اسکان، حمل و نقل و خدمات شهری برعهده شهرداری است

در ادامه معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز گفت: ما سیاست‌های کلی مجموعه را با همکاری ستاد کلی تشییع برنامه ریزی کردیم و توسط دفتر نشر آثار مقام معظم رهبری نهایی و اعلام شد.



محمدامین توکلی زاده با بیان اینکه ما شاهد بزرگترین رستاخیز مردمی و مقاومت ایرانیان خواهیم بود، اظهار کرد: بر اساس تقسیم کار ملی، پشتیبانی برنامه‌ها بر عهده دولت و اجرا، مدیریت میدان بر عهده سپاه محمد رسول الله (ص) و امنیت بر عهده قرارگاه ثارالله است. چهار حوزه اجتماعی و فرهنگی، اسکان، حمل و نقل و خدمات شهری نیز بر عهده شهرداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این مراسم فراملی تنها با حضور و همکاری مردم قابل مدیریت است و در حال تلاش هستیم که با نظام درستی بتوانیم خدمات را به شهروندان ارائه دهیم. استقبال از استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار بالاست و تمام گروه‌های جهادی وارد عمل شدند و در حال عزیمت به تهران برای خدمت به مردم هستند.

توکلی زاده همچنین تصریح کرد: این مراسم با شعار «باید برخاست» برگزار خواهد شد که طراحی تمام برنامه‌ها بر اساس این شعار پیش بینی شده است. مسیر‌ها همچون مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهد بود. تمام معاونت ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در این زمینه مأموریت دارند و جلسات آن با ریاست شهردار تهران هر روز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما اسکان است، یادآور شد: چهار کمیته اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان پیش بینی شده است. قرارگاه دیگر ما فرهنگی است و تمام مجموعه‌های نرم افزاری در این زمینه وارد عمل شده‌اند که تقسیم کار خوبی در این راستا صورت گرفته است.

توکلی زاده با اعلام اینکه چند مسئولیت نیز به سازمان بهشت زهرا (س) و سازمان میادین میوه و تره بار محول شده است، تصریح کرد: برنامه ریزی‌های مفصلی در این زمینه صورت گرفته است. بیشترین تراکم مردم در نقاط مختلف پیش بینی شده و چگونگی توزیع وسایل نقلیه عمومی نیز مشخص شده است.

وی افزود: قرارگاه پشتیبانی نیز پشتیبانی تمام گروه‌ها را انجام خواهد داد. این مسئولیت با معاونت مالی است و بخشی از اقدامات نیز به مناطق واگذار شده است. بخش دیگر از اقدامات هم باید به صورت متمرکز دنبال شود. فراخوان بزرگی از فردا آغاز خواهد شد و حوزه‌های مختلف می‌توانند در آن ثبت نام کنند. یک فورس لاین توسط مرکز ارتباطات شهرداری تهران پیش بینی شده و ثبت نام آن از امروز آغاز می‌شود.

مدیریت بخش‌های زنانه اسکان برعهده اداره کل بانوان

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با اعلام اینکه بخش مهمی از زائران ما زنان، دختران و خانواده‌ها هستند، تصریح کرد: همه شهردخت‌ها پای کار خواهند بود و مدیریت بخش‌های زنانه اسکان نیز به اداره کل بانوان واگذار شده است. بخشی از شهر نیز به زائرشهر تبدیل می‌شود که با کمک معاونت خدمات شهری، سازمان بوستان‌ها و سازمان بسیج این زائرشهر‌ها با ظرفیت پنج تا ۵۰ هزار نفر آماده خواهند شد.

توکلی زاده با بیان اینکه قرارگاه ارتباطات و امنیت نیز توسط سازمان حراست تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: قرارگاه بازرسی و نظارت نیز بر عهده سامانه ۱۳۷ خواهد بود. تعمیرات ضروری زائرشهر‌ها و مراکز اسکان نیز در این قرارگاه پیگیری می‌شود. مسئولیت قرارگاه ایمنی نیز بر عهده سازمان مدیریت بحران خواهد بود. با توجه به اینکه مسیر‌ها بار‌ها تغییر کرد تمام مسیر‌ها مورد بازرسی قرار گرفت.

وی تأکید کرد: دستورات به بخش‌های مختلف ابلاغ شده و مصوبات نیز توزیع شده است. مأموریت‌ها را بر اساس ابلاغ‌های ملی بین بخش‌های مختلف توزیع کرده‌ایم. شهر آماده یک میزبانی بزرگ از میهمانان رهبر شهید انقلاب است.

تشکیل ۳ حلقه برای مدیریت ترافیک و تردد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه هماهنگی‌هایی بین مجموعه‌های شهرداری، سپاه و پلیس راهور انجام دادیم، اظهار کرد: یک موضوع مسیر وداع و موضوع دوم مسیر تشییع است که برای مراسم وداع سه حلقه شکل داده‌ایم.

محسن هرمزی با بیان اینکه هر حلقه اقتضای خاص خود را دارد، یادآور شد: در حلقه اول انسداد کامل صورت می‌گیرد و شیوه سفر کاملاً پیاده محور است. در حلقه دوم نیز ۳۰ نقطه انسداد پیش بینی شده که احتمال افزایش با نظر سپاه تهران وجود دارد. تمهیدات انسداد با همکاری پلیس پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه شیوه عمل و برخورد در حلقه‌های مختلف، متفاوت خواهد بود، افزود: ما با مخاطبین ملی، بین المللی و ساکنان تهران مواجه هستیم و پهنه بندی‌های تهران بر اساس ترافیک ورودی‌ها انجام شده است.

هرمزی گفت: بیشترین ترافیک ورودی از جنوب و غرب تهران خواهد بود و با توجه به مراجعات بیرونی و ترافیک داخلی، باید اقدام هم افزایی انجام دهیم و از ظرفیت مردمی نیز استفاده کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه تهران ۱۴ ورودی دارد، تصریح کرد: بیشترین ورود از مسیر تهران- قم و تهران- کرج خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حوزه پارکینگ، حمل و نقل ریلی و اتوبوس تمهیداتی پیش بینی شده است، گفت: مسئله اصلی در این بخش مدیریت مسافران در مترو است. مدیریت کریدور‌ها در روز مراسم نیز موضوع دیگری است که بر اساس آن باید اتوبوسرانی را مدیریت کنیم و ممکن است برخی خطوط تغییر کنند.

هرمزی با تأکید بر اینکه در ورودی آزادراه تهران- شمال انسداد در نقطه بزرگراه شهید خرازی تقاطع بزرگراه شهید باکری انجام خواهد شد، تصریح کرد: پارکینگ پارک ارم در بزرگراه شهید باکری جنوب به عنوان پارکینگ پیش بینی شده و اگر ظرفیت تکمیل شود، از بزرگراه به عنوان پارکینگ استفاده خواهیم کرد.

سرویس‌دهی ۲۴ ساعته مترو

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اطلاع رسانی به شهروندان برای جابجایی، اسکان و پذیرایی انجام خواهد شد. سرفاصله‌ها برای مترو به طور میانگین ۱۰ دقیقه پیش بینی شده و سرویس دهی آن ۲۴ ساعته خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مجموعه معاونت حمل و نقل ستادی را تشکیل داده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این ستاد برنامه ریزی برای نصب تابلو‌های راهنما برای حرکت مردم جهت پارک، اسکان و حمل و نقل آنها انجام شده است.

هرمزی با اعلام اینکه میزان اتوبوس‌ها مشخص شده است، یادآور شد: استفاده از صددرصدی از وسایل حمل و نقل عمومی برای همه افراد از توان ما خارج است و نیاز داریم که مردم نیز کمک کنند و وسایل نقلیه خود را به کار بگیرند.

به‌کارگیری ظرفیت‌های شهرداری مناطق و کلانشهر‌ها

معاون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران هم در این رابطه توضیح داد: کمیته خدمات شهری چهار محل اصلی مأموریت دارد که شامل ورودی‌های شهر، زائرشهر‌ها و مراکز خدمت، مصلی و مراسم تشییع است.

داوود گودرزی با بیان اینکه ظرفیت‌های شهرداری مناطق و شهرداری کلانشهر‌ها در این مراسم مورد استفاده قرار می‌گیرد، یادآور شد: توان نهاد‌ها و ظرفیت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی در حال احصاست و در همین حین از توان گروه‌های مردمی هم استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: در تلاش هستیم که این مراسم به این بزرگی و عظمت را به خوبی برگزار کنیم. کمک به مردم برای جلوگیری از گرما زدگی، تأمین سرویس‌های بهداشتی در طول مسیر و پذیرایی از آنها از موضوعات مهم در طول مسیر است که باید از توان بخش‌های مختلف در این زمینه استفاده کرد.

گودرزی افزود: هماهنگی‌ها با شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق نیز به عمل آمده و در تلاش هستیم خدمات رسانی را به درستی انجام دهیم.

تقدیر شهردار پایتخت از همکاری شورا با شهرداری

در ادامه این جلسه شهردار تهران ضمن تقدیر از اعضای شورا برای رایگان کردن حمل و نقل عمومی در ماه‌های اخیر، گفت: در ایام جنگ نیز همکاری‌های خوبی بین شورا و شهرداری شکل گرفت.

وی با بیان اینکه تهران آماده باز کردن آغوش برای رستاخیز مردمی جهت بدرقه دردانه خود است، اظهار کرد: برآورد می‌شود که در تهران جمعیت بالایی حضور داشته باشند و تهران تاکنون این جمعیت را به خود ندیده و در آینده نیز این جمعیت تکرار نخواهد شد. عدد حداقل ۱۵ میلیون نفری برای حضور در مراسم تشییع پیش بینی شده است.

مردم باید پا به میدان بگذارند

زاکانی با تأکید بر اینکه مردم باید پا به میدان بگذارند و خدمات ارائه کنند، یادآور شد: برای چنین مقصودی باید سلسله فعالیت‌های هماهنگی صورت می‌گرفت. در دولت معاون اول رئیس جمهور و در سلسله مراتب استانداران امور را بر عهده گرفتند. در مرحله اجرا نیز سپاه استان‌ها وارد عمل شدند و در استان تهران سپاه تهران مسئولیت را بر عهده گرفت. شهرداری چهار مسئولیت را با افتخار پذیرفت.

وی ادامه داد: حمل و نقل، اسکان و پذیرایی، فرهنگ و تبلیغ و خدمات چهار حوزه مأموریتی ماست. در ستاد تهران انتظامات متولی دارد، اما وقتی در شهرداری صحبت از انتظامات می‌کنیم، ناظر بر عملیات خود شهرداری است.

شهردار تهران یادآور شد: اسکان و پذیرایی مهمترین موضوع در این مأموریت هاست. مسیر به گونه‌ای فراهم شد تا تمام ظرفیت‌ها بسیج شوند و مابه ازای تمام این ظرفیت ها، این بخش را مدیریت کنیم. شهرداری با تمام ظرفیت خود به میدان آمده و مواکب و فراتر از آن خانواده‌ها پذیرای زائران هستند. ۴۴ درصد از کسانی که به تهران می‌آیند به خانه قوم و خویش خود خواهند رفت و در واقع مردم پذیرای زائران خواهند بود.

اقدامات شهرداری مکمل ظرفیت مردمی است

زاکانی با بیان اینکه اقدامات ما مکمل اصلی اقدامات مردمی است، تصریح کرد: تلاش ما این بود که بتوانیم تمام ظرفیت‌های شهرداری را به کار بگیریم. چند معاونت خط تلاش اصلی را دارند، اما تمام مجموعه‌های شهرداری کمک خواهند کرد که اقدامات با افتخار انجام شود.

نصب چادر در میادین اصلی شهر برای ثبت نام شهروندان جهت همکاری برای ارائه خدمات

شهردار تهران با بیان اینکه چادرهایی در میادین اصلی شهر برای ثبت نام شهروندان جهت همکاری در ارائه خدمات نصب خواهد شد، اظهار کرد: ستون فقرات اقدامات ما در حوزه حمل و نقل عمومی است. تمام ظرفیت ها را مبتنی بر این توان حمل و نقلی بسیج کرده ایم تا این بخش تقویت شود.

پیش بینی ۶ محور به سمت میدان آزادی

زاکانی با تأکید بر اینکه تلاش بر این بود که از تجمع جمعیت در یک نقطه خاص جلوگیری شود، گفت: ۶ محور به سمت میدان آزادی پیش بینی شده و جمعیت در این محورها هدایت خواهند شد. در هر مقطعی امکانی فراهم می شود که اگر مرکز جمعیت سنگین شد امکان خروج وجود داشته باشد و فشاری به مرکز ثقل وارد نشود تا حادثه رخ دهد.

وی افزود: در این ایام ممکن است برخی سازمان ها محل رجوع باشند. برای مثال سازمان بهشت زهرا (س) در حال ارائه خدمات در این مراسم هم مراجع دارد و درواقع در دوجبهه فعالیت خواهد کرد.

شهردار تهران با بیان اینکه جنبه آموزشی ماجرا نیز اهمیت دارد، یادآور شد: آموزش مکرر برای یک رفتار مشخص در روزهای برگزاری مراسم صورت می گیرد تا بتوانیم به یک مرکز کانونی در این زمینه برسیم. جلسات مکرری با دستگاه های مسئول در این باره برگزار شده است.

زاکانی با بیان اینکه کار معظم برای مراسم تشییع در تهران انجام می شود، اظهار کرد: نسبت به قم و مشهد نیز نباید غفلت شود. اگر امکانی در تهران برای کمک به این دو شهر داشته باشیم، ورود خواهیم کرد.

به‌کارگیری ظرفیت‌های سلامت‌محور در قالب شرکت شهر سالم و سرای محلات

شهردار تهران با تأکید بر اینکه موضوع مهم هوای گرم و مسئله گرمازدگی است، یادآور شد: متولی سلامت وزارت بهداشت و درمان است اما در متن اقدامات خود ظرفیت های لازم را ایجاد خواهیم کرد. مجموعه ظرفیت های سلامت محور در قالب شرکت شهر سالم و سرای محلات را به کار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه مردم باید محور این اقدامات باشند، افزود: این حرکت هم بدرقه این شهید بی نظیر است، هم بیعت با امام عزیزمان محسوب می شود و هم ضدیت با دشمنان است.