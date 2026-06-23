فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش در اوج آمادگی رزمی «دست به ماشه» و آماده پاسخ به هر تهدیدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از یگانهای مستقر در جنوب شرق کشور، از آمادگی کامل رزمی، روحیه بالای ایثارگری و توان عملیاتی مطلوب نیروهای ارتش خبر داد و گفت: تمامی یگانهای نیروی زمینی ارتش در مرزهای شرقی و سواحل مکران با آمادگی کامل، آماده مقابله با هرگونه تهدید احتمالی هستند.
وی در تشریح این بازدیدها گفت: طی روزهای اخیر از یگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب شرق کشور، بهویژه در مرزهای استان سیستان و بلوچستان، مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان و همچنین یگانهای مستقر در سواحل مکران و دریای عمان بازدید به عمل آمد. خوشبختانه کارکنان این یگانها از روحیه بسیار مطلوبی برخوردار بوده و با روحیه ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی، مأموریتهای خود را دنبال میکنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: تجهیز یگانها به سامانهها، ادوات، تسلیحات، سلاحها و مهمات بهروز موجب شده است تا توان رزمی نیروها در سطح بسیار مطلوبی قرار داشته باشد. بخشی از این تجهیزات در دوران جنگ تحمیلی اخیر و بخشی نیز در فاصله پس از آتشبس در اختیار یگانها قرار گرفته و همین موضوع موجب افزایش آمادگی عملیاتی نیروها شده است.
جهانشاهی با اشاره به گستره بازدیدهای خود گفت: در این چند روز، از مرز افغانستان تا مرز پاکستان و همچنین مناطق ساحلی دریای عمان و بخشهایی از استان هرمزگان بازدید کردم. در تمامی این مناطق، نیروهای ما با هوشیاری کامل در صحنه حضور دارند و از آمادگی بسیار بالایی برخوردار هستند.
وی تصریح کرد: یگانهای نیروی زمینی ارتش امروز «دست به ماشه» و آماده انجام مأموریت هستند و اگر دشمن بار دیگر دچار خطای محاسباتی شود و کوچکترین تعرض، تجاوز یا تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهد، نیروهای مسلح کشور با تمام توان از دین اسلام، تمامیت ارضی کشور، انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران دفاع خواهند کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ما ارتشیها و مجموعه نیروهای مسلح با مردم عزیز ایران پیمان خون بستهایم و تا پای جان برای دفاع از کشور ایستادهایم. دفاع از امنیت، استقلال و عزت ایران اسلامی وظیفهای است که با تمام وجود به آن پایبند خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویتهای نیروی زمینی ارتش اشاره کرد و گفت: مهمترین اولویت ما ارتقای مستمر توان رزمی و افزایش آمادگی یگانهاست، بر همین اساس از ظرفیتهای صنعت دفاعی، شرکتهای دانشبنیان، نخبگان کشور و مجموعههای جهاد خودکفایی در ارتش برای توسعه توانمندیهای دفاعی بهره میگیریم.
جهانشاهی خاطرنشان کرد: در طول دوران جنگ و همچنین پس از آن، روند پشتیبانی یگانها بهصورت مستمر ادامه داشت و از نخستین روز درگیریها تا پایان آن، هیچگونه کمبودی در حوزه تأمین مهمات و تجهیزات مورد نیاز وجود نداشت. این روند همچنان ادامه دارد و تلاش میکنیم نیروهای مسلح همواره در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار دفاعی کشور گفت: تجربه نشان داده است که به رژیم صهیونیستی و نظام سلطه نمیتوان اعتماد کرد؛ بنابراین باید همواره قدرتمند، آماده و هوشیار باشیم. همانگونه که رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند، اگر میخواهیم دشمن جرأت تعرض به کشور را نداشته باشد، باید همواره قوی باشیم و قدرت خود را حفظ کنیم.
منبع: تسنیم