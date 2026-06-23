باشگاه خبرنگاران جوان - حمید کمالی، معاون مهندسی و عمران این ادارهکل، با اعلام این خبر اظهار داشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان و در بازه زمانی ۱۸ ماهه تعریف شده است تا ضمن رفع تهدیدات سیلاب بر روی تأسیسات بندری، بستر مناسبی برای الحاق ۳۰ هکتار اراضی جدید به چرخه تأمین و توزیع کالا فراهم کند.
وی با یادآوری اینکه مرحله نخست این طرح شامل ساماندهی ۵۰۰ متر انتهایی خور در سال ۱۴۰۲ با موفقیت به پایان رسیده است، افزود: عملیات اجرایی مرحله دوم از شهریورماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون مطابق با برنامه زمانبندی، شاهد پیشرفت ۳۵ درصدی در بخشهای عملیاتی هستیم.
معاون مهندسی بنادر هرمزگان در تشریح اقدامات فنی این مرحله تصریح کرد: پروژه مذکور شامل احداث آبروی ورودی قوطیشکل (۹ دهانه)، ساخت کانال بتنی مستطیلی به طول ۱۱۰۰ متر (با عرض ۲۰ متر و ارتفاع ۲.۵ متر) و ساخت حوضچه آرامش بتنی به مساحت ۶۰۰ مترمربع است.
کمالی با اشاره به روند مطلوب اجرای طرح، گفت: تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، بخشهای کلیدی از جمله خاکبرداری و لجنبرداری به طول یکهزار متر، تحکیم بستر با سنگ لاشه، اجرای فیلتراسیون زیر دیوارها، بتنریزی فونداسیون و دیوارههای کانال با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق به سرانجام رسیده است.
وی در پایان با تأکید بر نقش حیاتی این اراضی در توسعه زنجیره تأمین، خاطرنشان کرد: ساماندهی خور شرقی علاوه بر پیشگیری از بحرانهای ناشی از سیلابهای فصلی، با ارتقای سطح کیفی خدماترسانی به صاحبان کالا، به افزایش فضای عملیاتی بندر و بهرهبرداری بیوقفه از تأسیسات بندری در شرایط جوی نامساعد کمک شایانی خواهد کرد. روند اجرایی سایر بخشهای پروژه نیز مطابق برنامه زمانبندی در حال پیگیری است.
منبع :روابط عمومی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان