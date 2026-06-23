رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با هشدار نسبت به برخی تخلفات در حوزه ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو، از مردم خواست برای خرید خودرو تنها از مسیر‌های رسمی و قانونی اقدام کنند و وجه پرداختی را مستقیماً به حساب شرکت‌های خودروساز واریز کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو  با اشاره به مراجعه برخی متقاضیان خرید خودرو به نمایندگی‌ها و نمایشگاه‌ها گفت: مردم باید دقت کنند از محلی خرید کنند که ثبت‌نام به صورت اینترنتی و از مسیر‌های رسمی انجام شود و از واریز وجه به حساب افراد یا نمایندگی‌ها خودداری کنند، چراکه در برخی موارد شاهد وقوع کلاهبرداری هستیم.

وی افزود: در مواردی مشاهده شده برخی افراد اقدام به ثبت‌نام تعداد زیادی خودرو کرده‌اند، در حالی که حتی امکان تأمین تعداد محدودی خودرو نیز وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد مشکل برای خریداران شده است.

کرمی با بیان اینکه اتحادیه بر عملکرد اعضای خود نظارت دارد، اظهار کرد: با وجود نظارت‌ها، اتحادیه اختیار قطع سهمیه یا پلمب واحد‌های متخلف را ندارد و موارد تخلف باید برای رسیدگی به مراجع مربوطه از جمله اماکن ارسال شود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تأکید کرد: اعضای صنف نمایشگاه‌داران مجاز به انجام پیش‌فروش خودرو نیستند و تنها شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که مجوز‌های لازم را از مراجع قانونی مانند وزارت صمت و بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، امکان پیش‌فروش دارند.

وی ادامه داد: نمایندگی‌ها نیز نباید وجه خودرو را به حساب شخصی یا حساب خودشان دریافت کنند، بلکه پرداخت‌ها باید از طریق سازوکار رسمی شرکت‌های خودروساز انجام شود تا مردم در دام افراد سودجو گرفتار نشوند.

کرمی در پایان از مردم خواست پیش از هرگونه ثبت‌نام یا پرداخت وجه، از قانونی بودن فرآیند خرید اطمینان حاصل کنند تا از بروز مشکلات و زیان‌های مالی جلوگیری شود.

برچسب ها: خودرو ، پیش فروش خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
حتی جلوی نمایشگاهی های دلال رو هم نمی تونید بگیرید. تمام پیاده رو ها شده محل پارک ماشین هاشون
۰
۴
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