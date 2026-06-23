باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد رضا اصغری رئیس سازمان حهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: سال گذشته مجموعاً یک‌هزار و ۵۱ مصوبه تغییر کاربری اراضی در کمیسیون‌های مختلف صادر شده که نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه جهاد کشاورزی برای قانون‌مند کردن فرایندها در امور اراضی استان است..

اصغری با بیان اینکه این اقدام با هدف شفاف‌سازی، قانون‌مند کردن تغییر کاربری‌ها و صیانت از اراضی کشاورزی انجام شده است در تشریح تفکیک عملکرد کمیسیون‌ها تصریح کرد: کمیسیون تبصره یک ماده یک با بررسی و تصویب ۴۶۷ پرونده بیشترین حجم مصوبات را در میان سایر کمیسیون‌ها به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حوزه نظارت و واگذاری نیز کمیسیون ماده ۳۳ با ۱۸۶ مصوبه، کمیسیون ماده ۲ با ۱۴۱ مصوبه و کمیسیون ماده ۲۱ با ۱۴۰ مصوبه، نقشی اساسی در ساماندهی اراضی ملی و دولتی ایفا کرده‌اند.

وی اظهار کرد: مدیریت امور اراضی به عنوان بازوی اجرایی سازمان جهاد کشاورزی، نقشی کلیدی در ساماندهی اراضی و حمایت از تولید بر عهده دارد و فرآیند تصمیم‌گیری در این حوزه، زیربنای توسعه کشاورزی و جذب سرمایه‌گذاری در استان محسوب می‌شود که با دقت و سرعت در حال پیگیری است‌.

اصغری در پایان یادآور شد: اولویت اصلی سازمان جهاد کشاورزی در تمامی کمیسیون‌های تخصصی، صیانت از اراضی درجه یک و مرغوب کشاورزی در کنار تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و تقویت زنجیره ارزش تولید هستند.