باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه شیراز و شرکت آب و فاضلاب شیراز، با حضور جمعی از مسئولان، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و مدیران ارشد شرکت آب و فاضلاب به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه که به مدت سه‌سال منعقد شده است، به امضای دکتر بهرام همتی‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز و مهندس بهمن بهروزی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز رسید که گامی مهم در راستای پیوند هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه به شمار می‌رود.

بهرام همتی‌نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز، در این مراسم با تأکید بر رویکرد راهبردی دانشگاه در جهت ایجاد پل ارتباطی مستحکم میان علم و صنعت، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه در راستای تقویت هرچه بیشتر ارتباط میان دانشگاه شیراز و شرکت آب و فاضلاب شیراز و با هدف بهره‌گیری حداکثری از توان علمی، پژوهشی و تجربی طرفین منعقد شده است

او گفت: رویکرد ما، فراتر از یک تفاهم‌نامه تشریفاتی، جلب همکاری مؤثر و ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، مطالعاتی و گسترش تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی در حوزه‌های اولویت‌دار صنعت آب و فاضلاب است.

همتی‌نژاد با اشاره به جزئیات این تفاهم‌نامه سه‌ساله افزود: براساس مفاد این تفاهم‌نامه، شرکت آب و فاضلاب متعهد شده است که داده‌ها، اطلاعات مورد نیاز و تجارب فنی خود را به‌ویژه در زمینه چالش‌های روز این صنعت و طرح‌های پژوهشی مرتبط با برنامه‌های فعلی و آتی شرکت، در اختیار دانشگاه قرار دهد.

او گفت: همچنین زمینه برقراری ارتباط نظام‌مند شرکت با تمامی دانشکده‌های دانشگاه و برگزاری جلسات تخصصی با حضور استادان و پژوهشگران مرتبط، به‌صورت دوره‌های دوماهه یا حسب نیاز، با هماهنگی قبلی و طبق ضوابط و مقررات دانشگاه، فراهم خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز در ادامه به حمایت از تولید علم و مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: دانشگاه شیراز آمادگی کامل خود را برای پیگیری ثبت اختراعات و حفظ حقوق مالکیت معنوی دستاورد‌های اعلام‌شده از سوی شرکت اعلام می‌کند. همچنین در راستای حمایت از تألیف و ترجمه کتب راهبردی، از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری با رویکرد حل مسائل واقعی صنعت و تبدیل ایده به عمل، حمایت همه‌جانبه خواهد شد.

همتی‌نژاد با اشاره به ظرفیت‌های تجاری‌سازی این تفاهم‌نامه تصریح کرد: تمهیدات لازم برای تأمین امکانات و انجام فرآیند تجاری‌سازی از طریق برج شتاب‌دهی و راه‌اندازی خط تولید محصولات، پس از ساخت و تست موفقیت‌آمیز نمونه‌های آزمایشی در منطقه ویژه اقتصادی، با هماهنگی دانشگاه و از طریق شرکت پیش‌بینی شده است. همچنین امکان مشارکت دیگر سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک علم و فناوری فارس، بنیاد علمی نخبگان و سازمان نظام مهندسی استان در اجرای طرح‌های تحقیقاتی با توافق مکتوب طرفین، در نظر گرفته شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به بهره‌مندی متقابل از امکانات اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، مدیران ارشد، اعضای کارگروه تخصصی تحقیقات و تیم‌های فنی شرکت و نیز اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان معرفی‌شده، می‌توانند از پایگاه‌های علمی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز رفاهی و آموزشی طرفین بهره‌مند شوند. همچنین امکانات سمعی‌بصری طرفین برای برگزاری همایش‌ها و دوره‌های آموزشی و انتقال مصور دستاورد‌های علمی و تجربی، طبق ضوابط، در اختیار یکدیگر قرار خواهد گرفت.

همتی‌نژاد با تأکید بر نقش رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی در حل مسائل صنعت، تأکید کرد: بانک موضوعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری سال‌های گذشته به شرکت اعلام می‌شود تا ضمن تسریع در انتخاب طرح‌های اولویت‌دار، از تجارب محققان برای دستیابی به ایده‌های علمی-عملیاتی استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود چالش‌های شرکت به‌عنوان موضوعات پایان‌نامه‌ها با حمایت مالی و آزمایشگاهی شرکت تعریف شوند و اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص به‌صورت شش‌ماهه انجام پذیرد.

او در ادامه به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: کمک به تقویت روند ایده تا اجرا در طرح‌های پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان با مدیریت اساتید دانشگاه، و همچنین تهیه و اعلام حداقل دوازده طرح پژوهشی پیشنهادی به‌صورت سالانه ازسوی دانشگاه در حوزه‌های تخصصی آب و فاضلاب، محیط‌زیست، مهندسی عمران، شیمی، برق و الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر، اقتصاد، مدیریت و... بر اساس اولویت‌های اعلامی شرکت، از تعهدات جدی دانشگاه در این تفاهم‌نامه است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز با اشاره به حمایت از مخترعان و تسهیل نشر علمی افزود: حمایت مالی و معنوی از مخترعان و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای توسعه فنی و خرید تجهیزات صنعتی ازسوی شرکت، از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. همچنین حضور محققان طرح‌های پژوهشی در نمایشگاه‌ها و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ساخت ماکت و جلسات پرسش و پاسخ، و نیز ایجاد دسترسی کارکنان و اعضای تیم‌های پژوهشی شرکت به نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه، برای بهره‌وری حداکثری از دستاورد‌های روز علمی، پیش‌بینی شده است.

او در پایان با تأکید بر بهره‌مندی از قوانین بالادستی گفت: ما در این تفاهم‌نامه به‌صورت ویژه بر استفاده حداکثری از قوانین اعتبار مالیاتی و اجرایی‌سازی مفاد قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه ماده ۱۱ و ۱۳ آن، تأکید داریم. همچنین تسهیل بازدید‌های علمی از سامانه‌های آب و فاضلاب برای اساتید و دانشجویان و برگزاری استارت‌آپ‌های همزمان در محل شرکت، با هدف ایده‌پردازی و ارائه طرح‌های پژوهشی-کاربردی، از برنامه‌های عملیاتی این تفاهم‌نامه خواهد بود.

تأکید بر هوشمندسازی شبکه آب و مدیریت

در ادامه این نشست، بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، با تأکید بر نقش بنیادین علم در فعالیت‌های اجرایی گفت: اگر پایه و اساس همه کار‌های ما بر مبنای علمی نباشد، تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت. خوشبختانه شرکت آب و فاضلاب شیراز در سطح کشور به برندی علمی و عملی شناخته می‌شود و این موفقیت مرهون همکاری تنگاتنگ با دانشگاه‌ها و مراکز علمی، به‌ویژه دانشگاه بزرگ شیراز است.

او با اشاره به دغدغه‌های اصلی صنعت آب، افزود: بحث هوشمندسازی شبکه آب و همچنین مدیریت هدررفت آب، ازجمله موضوعاتی است که سال‌هاست به‌طور جدی پیگیر آن هستیم و تحقق این اهداف نیازمند همکاری تنگاتنگ دانشگاه و صنعت است.

بهروزی در بخش پایانی سخنان خود، بر لزوم ارتقای دانش، مهارت و خدمات در این حوزه تأکید کرد و گفت: همه این تلاش‌ها نیازمند حس تعلق ملی است، نه صرفاً نگاه اداری؛ چراکه تنها با عزمی راسخ و پیگیری‌های مجدانه می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

در پایان این جلسه، دیگر حاضران از استادان و مدیران پژوهشی دانشگاه و مسؤولان شرکت آب و فاضلاب شیراز نیز به ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در راستای هرچه ثمربخش‌تر شدن این همکاری پرداختند.

منبع: دانشگاه شیراز