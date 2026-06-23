باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر مارک روته، دبیرکل ناتو به واشنگتن، چندین متحد اروپایی را به عدم حمایت از آمریکا در طول جنگ با ایران متهم کرد.

به نظر می‌رسد ترامپ تعهدات امنیتی آینده آمریکا به اروپا را زیر سوال برد و گفت واشنگتن طی سال‌ها مبالغ هنگفتی برای کمک به حفاظت از این قاره هزینه کرده است، اما متحدان کلیدی وقتی از آن درخواست حمایت کردند، در کنارش ننشسته‌اند.

ترامپ گفت که در صورت درخواست کشور‌های ناتو، می‌تواند از ارائه کمک به آنها خودداری کند و افزود: «ما این همه پول خرج کردیم، و بعد وقتی ممکن است بخواهیم برای چیز‌های کوچک کمک بگیریم، آنها می‌گویند نه، ترجیح می‌دهیم کمک نکنیم.»

ترامپ به طور خاص از انگلیس، آلمان و ایتالیا نام برد و گفت: «ما از آنها خواستیم که بیایند، اما آنها طرف ما نبودند.» رئیس جمهور آمریکا ماهیت حمایتی را که واشنگتن از این کشور‌ها درخواست کرده بود، مشخص نکرد.

مقامات آمریکایی بار‌ها از متحدان ناتو به دلیل آنچه که حمایت ناکافی در طول جنگ با ایران توصیف می‌کنند، انتقاد کرده‌اند.

انتظار می‌رود مارک روته، دبیرکل ناتو، از سه‌شنبه تا پنجشنبه به واشنگتن سفر کند و دستور کار او شامل دیدار با ترامپ در کاخ سفید و همچنین گفت‌و‌گو با مقامات ارشد آمریکایی خواهد بود.

اخیرا، روته این ادعا را که آمریکا با اعلام کاهش تعداد نیرو‌ها و دارایی‌هایی که در اختیار این اتحاد قرار می‌دهد، متحدان خود را رها می‌کند، رد و تاکید کرد که واشنگتن تعهدات خود را مطابق با مدل نیروی ناتو اصلاح کرده است.

روته تاکید کرد آنچه به عنوان بحران و رها کردن متحدان توسط آمریکا به تصویر کشیده می‌شود، دقیق نیست و توضیح داد که آمریکا تعهدات خود را تغییر داده است تا از تمرکز بر مکان‌های فعلی نیرو‌ها به تمرکز بر نقش‌ها و وظایف خاص هر کشور، در صورت فعال شدن برنامه‌های دفاعی اتحاد، تغییر کند.

با وجود روابط پرتنش با این ائتلاف، قرار است ترامپ ماه آینده در اجلاس ناتو در آنکارا شرکت کند.

منبع: الجزیره