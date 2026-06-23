رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که عراق با پیشنهاد ایران برای افزایش موقت دونقطه تبادل ترافیک و مسیر پروازی برای اربعین موافقت نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که پیرو پیگیری‌ها و مذاکرات تخصصی با کشور عراق در راستای افزایش ظرفیت پروازی، و مقرر شد در صورت ارزیابی موفق از آنها، بصورت دائمی بهره‌برداری گردد.

شیرودی تصریح کرد که این موضوع سال‌ها مطالبه ایران بود و علی‌رغم تعریف مسیر پروازی در فضای پروازی ایران تا نقاط تبادل ترافیک با عراق، بررسی پیشنهاد ایران از سوی هواپیمایی کشوری عراق در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری و پس از برگزاری جلسات مستمر کارشناسی و مدیریتی، عراق با پیشنهاد ایران موافقت کرد.

وی افزود که به این ترتیب پرواز‌های شهر‌های جنوبی از مسیر کوتاه‌تر و با زمان کمتری به فرودگاه‌های نجف و بغداد ممکن خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، کشور عراق ، مسیرهای پروازی
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