رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به اجرای طرح مانا اشاره کرد و گفت : طرح مانا، روندی برای شتاب دهی توسعه استانها شمرده می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فرشته امین ؛ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، در جلسه ستاد تحول اداری گیلان گفت : اجرای طرح مانا یکی از طرح های دولت چهاردهم در راستای اصلاح نظام اداری است.‌

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با بیان اینکه گیلان ظرفیت های بالای دارد، افزود: طرح مانا با هدف افزایش اختیارات استانی در نظر گرفته شده است.‌

وی تصریح کرد: این طرح با ساده سازی قوانین اداری طراحی شده و به منظور ارائه تسهیل در اقدامات خدمات رسانی و بهبود کیفیت اجرایی و طراحی شده است.‌

امین خاطر نشان کرد: گیلان ظرفیت های بالای در بخش های مختلف تجاری ، دریایی ، خدمات، گردشگری و کشاورزی ... دارد لذا با اجرای این طرح روند قوانین اداری تسهیل تر خواهد شد.‌

وی اذعان داشت : پیشنهادات استانها در اجرای این طرح تا ۱۵ تیر پذیرفته می شود و بعد از آن از شهریور این طرح اجرایی می شود.