رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور به اجرای طرح مانا اشاره کرد و گفت : طرح مانا، روندی برای شتاب دهی توسعه استانها شمرده می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ فرشته امین ؛ رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور، در جلسه ستاد تحول  اداری گیلان گفت :   اجرای طرح مانا یکی از طرح های دولت چهاردهم در راستای اصلاح نظام اداری است.‌

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور با بیان اینکه گیلان ظرفیت های بالای دارد، افزود: طرح مانا با هدف افزایش اختیارات استانی در نظر گرفته شده است.‌

وی تصریح کرد: این طرح با ساده سازی قوانین اداری طراحی شده  و به منظور ارائه تسهیل در اقدامات خدمات رسانی و بهبود کیفیت اجرایی و طراحی  شده است.‌

امین  خاطر نشان کرد: گیلان ظرفیت های بالای در بخش های مختلف تجاری ، دریایی ، خدمات، گردشگری و کشاورزی ... دارد لذا با اجرای این طرح روند قوانین اداری تسهیل تر خواهد شد.‌

وی اذعان داشت : پیشنهادات استانها  در اجرای این طرح تا ۱۵ تیر پذیرفته می شود و بعد  از آن از  شهریور این طرح اجرایی می شود. 

برچسب ها: توسعه ، قوانین ، اداری
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