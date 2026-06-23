باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - مسابقات آزاد تکواندو قهرمانی خردسالان استان آذربایجان‌غربی در بخش دختران به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان با حضور بیش از ۲۱٠ تکواندوکار دختر از استان آذربایجان غربی در سالن دوهزار نفری سلماس برگزار شد.

مسابقات آزاد تکواندو قهرمانی خردسالان استان آذربایجان غربی در هر دو بخش دختران و پسران بعد از ۲۵ سال مجددا به همت و برنامه ریزی اداره ورزش و جوانان سلماس و هیات تکواندو این اداره و با فراهم نمودن شرایط لازم به میزبانی این شهرستان برگزار شد.

مهران اسکندری رییس هیات تکواندو استان آذربایجان‌غربی از اسماعیل پور رییس اداره ورزش و جوانان سلماس، عباس برقی رییس هیات تکواندو شهرستان، حدیثه جهانگیری نایب رییس هیات تکواندو و تقی زاده دبیر هیات تکواندو شهرستان سلماس به پاس برگزاری و میزبانی مطلوب مسابقات خردسالان استان تجلیل کردند.

در پایان مسابقات سیامک حبیبی از سلماس و حامد رضایی از خوی بعنوان داوران نمونه این دوره از رقابت ها معرفی شدند.