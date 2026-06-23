باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود، امروز در صحن شورا ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام)، بهویژه تاسوعا و عاشورای حسینی به ماده (۴) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اشاره کرد.
او توضیح داد: این ماده مقرر میدارد: «کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز در معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها ـ به استثنای بوستانهای محیط زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ از وظایف شهرداری است.»
امانی اضافه کرد: در ماده (۵) همین قانون نیز، هنگامی که مصادیق قطع درختان را مشخص میکند، در بند (هـ) مقرر شده است: «درختی که به علت آفتزدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده باشد و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد»، از جمله مواردی است که کمیسیون مربوطه میتواند مجوز قطع آن را صادر کند و بهجای آن، درختانی معادل دو برابر محیط بن درخت قطعشده غرس شود.
او گفت: دلیل اشاره بنده به این مواد قانونی آن است که همه شما اطلاع دارید که چهار بوستان بزرگ شهر تهران که فرامنطقهای هستند و از سوی اداره منابع طبیعی در اختیار شهرداری قرار گرفتهاند تا مورد بهرهبرداری قرار گیرند، سالهاست در اختیار شهرداری بودهاند. متأسفانه حدود ۹ تا ۱۰ سال است که این بوستانها با معضل آفتزدگی، کمبود آب و خشک شدن درختان مواجه هستند و تعداد درختان آسیبدیده نیز بسیار قابل توجه است.
او گفت: بنده سال گذشته نیز در همین صحن شورا، آمار تفکیکی این چند بوستان را ارائه کردم که تعداد درختان خشکشده و آسیبدیده به چند ده هزار اصله درخت میرسید. اکنون این موضوع میان اداره منابع طبیعی و شهرداری تهران بلاتکلیف مانده است. تعداد زیادی از درختان خشک شدهاند و هر ماه که میگذرد، حتی درختانی که هنوز آفتزده نشدهاند و سبز هستند نیز در معرض آسیب قرار میگیرند؛ زیرا بیماری گیاهی موجود در درختان خشک و آلوده به سایر درختان منتقل میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: شهرداری از اداره منابع طبیعی استعلام میکند و درخواست مجوز قطع درختان را دارد، اما منابع طبیعی مجوز صادر نمیکند؛ شاید نگرانیهایی در این زمینه وجود داشته باشد. از سوی دیگر، شهرداری نیز به دلیل آنکه مالک این بوستانها نیست، نمیتواند درباره قطع درختان، حتی انتخاب پیمانکار برای قطع درختان خشکشده و آسیبزا، تصمیمگیری کند. از آنجا که مالکیت این بوستانها متعلق به شهرداری نیست، لازم است دستگاه مالک در این زمینه تعیین تکلیف کند.
او با بیان اینکه اخیراً در کمیسیون ماده (۷۷)، یکی از پیمانکاران بهعنوان مقصر معرفی شده بود، تاکید کرد:، اما زمانی که موضوع را بررسی کردیم، مشخص شد حتی افرادی که برای قطع درختان انتخاب میشوند نیز در مواردی با درختانی مواجه هستند که بهقدری پوسیده و از درون خالی شدهاند که دیگر هیچ ارزش اقتصادی برای قطع، انتقال یا استفادههای دیگر ندارند.
امانی توضیح داد: اگر از بزرگراه شهید شیخ فضلالله نوری به سمت بزرگراه شهید فهمیده و مسیر کرج حرکت کنید و به بوستان واقع در سمت راست مسیر نگاه کنید، واقعاً متأثر خواهید شد. برای یافتن چند درخت سبز باید بهدقت جستوجو کنید؛ زیرا بخش عمده درختان خشک شدهاند. حتی بوستانی که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد نیز در حاشیه بزرگراه با همین مشکل مواجه است.
او با بیان اینکه نکته جالب توجه این است که مدت قرارداد یکی از این بوستانها میان اداره منابع طبیعی و شهرداری نیز به پایان رسیده، اما تاکنون تمدید نشده است، تاکید کرد: حتی این امکان نیز فراهم نشده که اداره منابع طبیعی بوستان را از شهرداری تحویل بگیرد. در هر صورت، تکلیف این درختان خشکشده باید مشخص شود. البته این سخن نیز درست است که در طول دو دهه گذشته، این بوستانها در اختیار مدیریت شهری بوده و شهرداری از آنها بهرهبرداری کرده است. همانگونه که در ماده قانونی نیز تصریح شده، مسئولیت نگهداری، آبیاری و حفاظت از این فضاها بر عهده شهرداری و مدیریت شهری بوده است؛ بنابراین لازم است با شجاعت و مسئولیتپذیری، تکلیف این درختان خشکشده روشن شود تا دستکم از آسیب بیشتر به سایر درختان جلوگیری گردد.