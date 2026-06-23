باشگاه خبرنگاران جوان - محسن یکتاپور در گردهمایی مرغداران استان اظهار داشت: تعداد واحدهای مرغداری فعال در استان از ۲۹۱ واحد با ظرفیت سالانه ۸ میلیون قطعه در سال گذشته، به ۳۲۰ واحد با ظرفیت ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه افزایش یافته است.

وی با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای افزود: علاوه بر واحدهای فعال، حدود ۱۰۰ واحد مرغداری جدید با ظرفیت بیش از ۲ میلیون قطعه در حال ساخت است که با بهره‌برداری از آن‌ها، تولید گوشت سفید در استان جهش خواهد داشت.

یکتاپور تصریح کرد: با تأمین نیاز داخلی استان، اکنون مازاد تولید امکان صادرات این محصول به استان‌های همجوار را فراهم کرده است.

در ادامه این نشست، محمد قریشی، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان نیز گفت: ۵۶ درصد از واحدهای فعال استان بیش از ۳ دوره جوجه‌ریزی موفق داشته‌اند که نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری در این بخش است.

در پایان این مراسم، از ۷۰ تولیدکننده برتر صنعت مرغداری در شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، حاجی‌آباد، رودان، میناب و جاسک تجلیل شد.

منبع :صدا وسیما