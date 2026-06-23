باشگاه خبرنگاران جوان- همزمان با افزایش تقاضای سفر به مشهد مقدس در آستانه عاشورای حسینی، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با برقراری پروازهای جدید از ارومیه و زاهدان، ظرفیت خدمات پروازی خود به این مقصد را افزایش داد.

با آغاز پروازهای ارومیه–مشهد و زاهدان–مشهد از دوم تیرماه ۱۴۰۵، شبکه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به مقصد مشهد مقدس به ۱۱ ایستگاه رسید.

بر این اساس، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در هفته جاری و در راستای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر زائران و مسافران، پروازهای برنامه‌ریزی‌شده به مقصد مشهد مقدس را از ایستگاه‌های تهران، کرمان، رشت، ساری، گرگان، کرمانشاه، تبریز، رامسر، یزد، ارومیه و زاهدان برقرار کرده است.

همچنین پروازهای مسیر یزد–مشهد که پیش از اعمال محدودیت‌های پروازی در برنامه عملیاتی این شرکت قرار داشت، پس از چند ماه وقفه از سر گرفته شد.

گسترش شبکه پروازی به مشهد مقدس در شرایطی انجام شده است که تقاضا برای سفرهای زیارتی در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی افزایش یافته و این شرکت در تلاش است با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان خود، دسترسی هوایی زائران از نقاط مختلف کشور به بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) را تسهیل کند.