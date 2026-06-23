باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجتالاسلام شاکری، امام جمعه فردوس با تبیین جایگاه فردوس بهعنوان مبدأ حرکتهای جهادی و امداد مردمی، بر ضرورت الگوسازی مدیریتی و تمدنسازی از این ظرفیت تأکید کرد و نقش رسانه در نهادینهسازی روحیه جهادی در جامعه را مهم دانست.
حجتالاسلام عرب، امام جمعه اسلامیه هم با اشاره به ضرورت معرفی عمیقتر چهره جهادی رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت کار رسانهای در این مناسبت تأکید کرد.
خراسانی، مسئول بسیج سازندگی سپاه فردوس نیز با رونمایی از طرح «نهضت خدمات جهادی ۱۳ شهریور» گفت: جریان خدمت جهادی باید از زمان تشییع رهبر آغاز شده و تا ۱۳ شهریور با محوریت پیوست رسانهای خدمات به مردم ادامه یابد.
وی همچنین از برنامههایی همچون «رویداد نشان فردوس» با موضوع شعار سال، تولید محتوای فاخر رسانهای، برگزاری «اجلاس شهدای خدمت» و «پویش کتابخوانی دوباره فردوس» نام برد و بر ضرورت توجه ویژه به این رویدادها تأکید کرد.
سرهنگ امانتی، فرمانده سپاه فردوس نیز با تأکید بر لزوم انتقال الگوی نهضتهای جهادی از فردوس به سطح جهانی، خواستار تولید آثار رسانهای ماندگار شد.
علیپرست، رئیس شورای شهر فردوس نیز با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، خواستار پیگیری تولید مستند ویژه ۱۳ شهریور برای ثبت روایتهای ماندگار از این روز تاریخی شد.
آینهدار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت این مناسبت در تقویم ملی، بر لزوم افزایش پوشش خبری، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به تغییر شرایط برگزاری مراسم در سال جاری، همکاری نزدیک با بسیج سازندگی را در اجرای بهتر برنامهها ضروری دانست.