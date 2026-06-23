باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری در تشریح نتایج بازدید میدانی خود به همراه ۵ نفر از اعضای شورا از پروژه احداث شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، به بررسی تاریخچه و پیچیدگی‌های این طرح پرداخت.

وی با اشاره به سیر زمانی پروژه اظهار داشت که مطالعات اولیه این طرح از سال ۷۶ آغاز شد و در بازه زمانی سال ۸۶ تا ۹۱، عملیات اجرایی تا محدوده پادگان جی پیش رفت؛ اما از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، پروژه با معارضات ملکی و تاسیساتی بسیار سنگینی رو‌به‌رو شد که عملاً منجر به توقف عملیات به مدت ۱۰ سال گردید.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر با تأکید بر اینکه در بسیاری از پروژه‌های عمرانی، ۶۰ تا ۷۰ درصد از زمان ساخت پروژه‌ها صرف رفع معارضات می‌شود، تصریح کرد که در بال غربی این پروژه به طول ۲.۷ کیلومتر، با یکی از سنگین‌ترین معارضات تاسیساتی در پروژه‌های عمرانی شهر تهران مواجه بوده‌اند؛ به گونه‌ای که در بخش مکانیکی حدود ۲۵۶۰ متر در ۱۱ نقطه و در بخش الکتریکی جمعاً حدود ۸۹۱۰ متر در ۴۹ نقطه معارضات وجود داشت و این موارد در کنار خطوط آب، فاضلاب، گاز و نفت، چالش‌های اجرایی متعددی را ایجاد کرده بود.

در زمینه معارضات ملکی نیز، متراژ‌های مربوط به املاک وزارت دفاع (حدود ۷۲۴۰۰ متر مربع)، املاک ارتش (۳۳،۲۰۰ متر مربع) و املاک آموزش و پرورش (۱۸،۶۰۰ متر مربع) مورد اشاره قرار گرفت که همگی خریداری شدند و در مسیر پروژه قرار گرفتند و در راستای جابجایی کانال آب زیرسطحی در مدیریت آب‌های سطحی شهر، ۲۷ پلاک ملکی خریداری و تخریب شدند تا مسیر انتقال کانال به محل جدید فراهم گردد که این روند همچنان در حال انجام است.

حجت‌الاسلام آقامیری با اشاره به پیچیدگی‌های فنی این پروژه، آن را فرصتی ارزشمند برای پیوند میان دانشگاه و صنعت دانست و خاطرنشان کرد که این پروژه به دلیل سطح بالای چالش‌های عمرانی و تاسیساتی، محیطی ایده‌آل برای پژوهش‌های اساتید و دانشجویان رشته‌های عمرانی و تاسیساتی می‌باشد. تا ارتباط میان دانشگاه و میدان عمل در صنعت افزایش یابد.

همچنین در محدوده میدان فتح، یک لوله آب با قطر ۱۴۰۰ میلی‌متر (۱۴۰ سانتیمتر) و ۱۱۰۰ میلیمتر (۱۱۰ سانتیمتر) دقیقاً از وسط مسیر پروژه عبور می‌کرد که جابجایی این لوله، خود یک پروژه عظیم و ویژه بود که جزئیات آن در فرصت‌های آتی مطرح خواهد شد. در نهایت، وی خبر داد که عملیات اجرایی در بال غربی پروژه یادگار امام در دو فاز پیش می‌رود و ان‌شاءالله در اوایل مرداد و اواخر شهریورماه، این مسیر به بهره‌برداری خواهد رسید.

آمادگی گسترده شهرداری برای برگزاری مراسم تشییع؛ تأکید بر مدیریت زمان، تسهیل تردد و خدمات‌رسانی به مردم

حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری در چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب، با اشاره به ضرورت آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری مراسم تشییع، اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، باید تمامی ظرفیت‌های شهری برای برگزاری هرچه منظم‌تر این مراسم به کار گرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت زمان در روند برگزاری مراسم افزود: لازم است تمهیداتی اتخاذ شود تا از طولانی شدن فرآیند تشییع جلوگیری شود و شهروندان با کمترین میزان معطلی و دشواری در مراسم حضور یابند.

آقامیری با پیشنهاد استفاده از خط ویژه برای انتقال پیکر‌های مطهر شهدا، گفت: در صورت امکان، مسیر اختصاصی و ایمن از محدوده سه‌راه تهرانپارس تا میدان آزادی پیش‌بینی شود تا پیکر‌های مطهر تنها از این مسیر عبور کنند. این اقدام ضمن حفظ نظم و امنیت، موجب تسریع در برگزاری مراسم و جلوگیری از توقف‌های مکرر خواهد شد.

آقامیری همچنین بر ضرورت هماهنگی با دستگاه‌ها، ادارات و مجموعه‌های مستقر در طول مسیر تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های مرتبط باید در خدمت برگزاری هرچه بهتر مراسم باشند و همکاری لازم را با مدیریت شهری داشته باشند.

وی با اشاره به گرمای هوا و احتمال افزایش دما در روز برگزاری مراسم، خاطرنشان کرد: تأمین آب آشامیدنی، استقرار ایستگاه‌های خدمت‌رسانی، تجهیزات امدادی و فراهم‌سازی امکانات رفاهی برای شهروندان باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین خواستار بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و مراکز عمومی واقع در مسیر مراسم شد و اظهار کرد: لازم است از هم‌اکنون به مساجد و مراکز محلی اطلاع‌رسانی شود تا امکاناتی نظیر استراحتگاه موقت، سرویس‌های بهداشتی و خدمات مورد نیاز شهروندان را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهند.

رییس کمیته عمران و زیرساخت در پایان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسیر‌های دسترسی، محل استقرار خدمات رفاهی و نحوه حضور شهروندان در مراسم، نقش مهمی در کاهش مشکلات احتمالی و برگزاری این رویداد خواهد داشت.