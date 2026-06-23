شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم اجتماعات مردمی شهر خاورشهر استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصدو چهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهر خاورشهر استان تهران و در شب هشتم ماه محرم ماه عزای امام حسین (مراع) وشب جوان رعنای امام حسین حضرت علی اکبر (ع) زیارت عاشورا قرائت شد. در پایان این مراسم ذکر مصیبت و مداحی در رثای امام حسین (ع) واهل بیت آن امام همام توسط مداح و ذاکر اهل بیت با اخلاص خاندان آل الله برگزار شد.

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منبع: شهروندخبرنگار - تهران

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