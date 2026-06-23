شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم اجتماعات مردمی شهر خاورشهر استان تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در یکصدو چهاردهمین شب اجتماعات مردمی در شهر خاورشهر استان تهران و در شب هشتم ماه محرم ماه عزای امام حسین (مراع) وشب جوان رعنای امام حسین حضرت علی اکبر (ع) زیارت عاشورا قرائت شد. در پایان این مراسم ذکر مصیبت و مداحی در رثای امام حسین (ع) واهل بیت آن امام همام توسط مداح و ذاکر اهل بیت با اخلاص خاندان آل الله برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

اجتماع خونخواهی امام شهید امت در خاورشهر به ایستگاه ۱۱۴ رسید

اجتماع خونخواهی امام شهید امت در خاورشهر به ایستگاه ۱۱۴ رسید

اجتماع خونخواهی امام شهید امت در خاورشهر به ایستگاه ۱۱۴ رسید

اجتماع خونخواهی امام شهید امت در خاورشهر به ایستگاه ۱۱۴ رسید

اجتماع شبانه در خاورشهر

اجتماع خونخواهی امام شهید امت در خاورشهر به ایستگاه ۱۱۴ رسید

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برچسب ها: ماه محرم ، مناسبت های مذهبی ، مراسم مذهبی
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