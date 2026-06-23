وزیر دارایی رژیم صهیونی مدعی شد این رژیم به توافق آمریکا و ایران اهمیتی نمی‌دهد و از خاک لبنان خارج نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل در گفت‌وگو با رادیو ارتش این رژیم گفت: ما بخشی از مذاکرات با ایران نیستیم و این مذاکرات برای ما هیچ اهمیتی ندارد.

او ادعا کرد: به فعالیت‌های خود در لبنان به‌طور کامل ادامه خواهیم داد. تا زمانی که حزب‌الله از میان نرود، هیچ‌گونه عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان و منطقه قلعه شقیف صورت نخواهد گرفت.

شایان ذکر است که او و جریان راست رژیم تروریستی اسرائیل بارها تاکید کرده‌اند که حمله نظامی و تحریم، موثرتر از مذاکره است و توافق‌های گذشته نتوانسته‌اند ایران را مهار کنند.

اسموتریچ پیش‌تر نیز از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده و گفته بود رژیم تروریستی اسرائیل نباید امنیت خود را به نتایج مذاکرات قدرت‌های خارجی گره بزند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، اسرائیل و آمریکا ، حمله به لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۲ تير ۱۴۰۵
این مردک جنگ طلب ان شاالله با رفتار شرارت آمیز خود ، نابودی این رژیم آپستینی را جلو می اندازد
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
به محض حمله اسرائیل به لبنان باید بدون معطلی بزنیم و داغون کنیم. اون وقت خواهید دید که دشمن کوتاه می آید
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
قلاده این سگ و باید ایران بکشه ن اینکه انتظار داشته باشین امریکا میکشه ،اونا فقط بازی پلیس بد خوب میکنن همین،
قفقاز اهرم فشار یهوده
فقط حرف زور و قدرت کشور تا کجا باید هزینه بده اقایان متوجه بشن
به اندازه کافی با دنیا حرف زدیم نشد دیگ
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۰۲ تير ۱۴۰۵
معلوم است دهانت مثل دهان خوک باز است بیرون نروید تا همانجا گورستانتان شود حیوانات دوپا ننگ بشر
۰
۷
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