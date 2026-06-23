باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم تروریستی اسرائیل در گفتوگو با رادیو ارتش این رژیم گفت: ما بخشی از مذاکرات با ایران نیستیم و این مذاکرات برای ما هیچ اهمیتی ندارد.
او ادعا کرد: به فعالیتهای خود در لبنان بهطور کامل ادامه خواهیم داد. تا زمانی که حزبالله از میان نرود، هیچگونه عقبنشینی اسرائیل از لبنان و منطقه قلعه شقیف صورت نخواهد گرفت.
شایان ذکر است که او و جریان راست رژیم تروریستی اسرائیل بارها تاکید کردهاند که حمله نظامی و تحریم، موثرتر از مذاکره است و توافقهای گذشته نتوانستهاند ایران را مهار کنند.
اسموتریچ پیشتر نیز از سیاستهای آمریکا در قبال ایران انتقاد کرده و گفته بود رژیم تروریستی اسرائیل نباید امنیت خود را به نتایج مذاکرات قدرتهای خارجی گره بزند.
منبع: الجزیره