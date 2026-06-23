مدیرکل دامپزشکی هرمزگان از استقرار ۳۰ اکیپ نظارتی برای کنترل بهداشتی ذبح دام در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و نسبت به خطرات ذبح غیرمجاز و شیوع بیماری‌های مشترک هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی فخرآبادی‌پور با اعلام این خبر اظهار کرد: در روزهای سوم و چهارم تیرماه، ۱۴ اکیپ ثابت و ۱۶ اکیپ سیار با مشارکت ۴۴ کارشناس فنی و ۱۷ ناظر شرعی بر فرآیند عرضه و ذبح دام در سراسر استان نظارت می‌کنند.

وی با تأکید بر پرهیز از ذبح دام در منازل و معابر عمومی تصریح کرد: برای پیشگیری از بیماری‌های خطرناکی نظیر «تب کریمه کنگو» و «تب مالت»، ضروری است ذبح دام صرفاً در کشتارگاه‌های مجاز و تحت بازرسی کارشناسان انجام شود.

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان با اشاره به اهمیت «چرخه پیش‌سرد» افزود: گوشت و آلایش‌های دامی باید پس از ذبح، حداقل ۲۴ ساعت در دمای یخچال (۰ تا ۴ درجه) نگهداری شوند تا عوامل بیماری‌زا از بین بروند.

وی در پایان از شهروندان و هیئت‌های مذهبی خواست نکات ایمنی زیر را جدی بگیرند:استفاده از دستکش و تجهیزات حفاظتی هنگام قطعه‌بندی گوشت.

پرهیز از مصرف گوشت خام یا نیم‌پز.

معدوم‌سازی بهداشتی ضایعات دامی و عدم رهاسازی آن‌ها در محیط.

گزارش هرگونه ضایعه غیرطبیعی در لاشه دام به کارشناسان دامپزشکی.

منبع :روابط عمومی دامپزشکی هرمزگان 

برچسب ها: دامپزشکی هرمزگان ، نظارت ، تاسوعاو عاشورا ، گوشت قرمز
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